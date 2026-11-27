«Мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем»,— сказал министр на сессии конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что у государственного портала есть преимущество в этом вопросе.