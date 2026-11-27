Шадаев допустил преобразование «Госуслуг» в национального ИИ-агента
Портал «Госуслуги» может стать универсальным и национальным ИИ-агентом, заявил глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев на конференции Сбербанка о развитии искусственного интеллекта.
«Мы считаем, что "Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Потому что мы все знаем про пользователя, уже много чего, не все, но много чего знаем»,— сказал министр на сессии конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что у государственного портала есть преимущество в этом вопросе.
Накануне на конференции «Сбера» выступал президент России Владимир Путин. Он призвал расширить применение отечественных ИИ-агентов и суверенных моделей искусственного интеллекта. Кроме того, он предложил дать людям выбор между ИИ-моделями в мобильных и других операционных системах. В октябре 2025 года Максут Щадаев заявлял, что Минцифры изучает возможность создания национального ИИ-агента на базе «Госуслуг».