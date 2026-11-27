ЦБ включил СПБ биржу в реестр цифровых депозитариев
СПБ биржа получила право вести деятельность цифрового депозитария. Банк России внес площадку в соответствующий реестр. Это следует из сообщения регулятора.
Статус цифрового депозитария позволяет хранить и учитывать цифровые валюты и цифровые права, а также проводить операции с ними. Первые пять организаций ЦБ внес в реестр 6 октября. Ими стали ВТБ, Сбербанк, «Волтари», «Атомайз» и «Облачная инфраструктура».
Требования к таким организациям установлены законом «О цифровой валюте и цифровых правах», действующим с 1 сентября. Он также регулирует работу криптообменников и операторов информационных систем. Порядок допуска на криптовалютный рынок ЦБ утвердил 24 сентября, нормативные акты действуют с 5 октября.