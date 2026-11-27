Статус цифрового депозитария позволяет хранить и учитывать цифровые валюты и цифровые права, а также проводить операции с ними. Первые пять организаций ЦБ внес в реестр 6 октября. Ими стали ВТБ, Сбербанк, «Волтари», «Атомайз» и «Облачная инфраструктура».