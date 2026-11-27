По словам Марии Захаровой, Москва уже фиксировала случаи, когда Латвия предоставляла ВСУ воздушное пространство для атак по российским объектам. Латвия уже передала украинской стороне десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак по территории России, утверждает она.