Захарова: Латвия передала Украине десятки тысяч БПЛА для атак на Россию
Латвия не стремится к нормализации отношений с Россией и провоцирует ее на конфликт, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. Российская сторона примет ответные дипломатические меры, если посчитает нужным, добавила она.
«Латвия выступает подстрекателем и находится в авангарде конфронтации с Россией. Официальная Рига активно позиционирует себя в качестве одного из самых ярых союзников киевского режима», — рассказала госпожа Захарова на брифинге.
По словам Марии Захаровой, Москва уже фиксировала случаи, когда Латвия предоставляла ВСУ воздушное пространство для атак по российским объектам. Латвия уже передала украинской стороне десятки тысяч БПЛА для организации регулярных атак по территории России, утверждает она.