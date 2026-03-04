Никита Белых не смог добиться повышения компенсации за незаконное обвинение

Пермский краевой суд отказал бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в удовлетворении жалобы на решение по спору с Минфином РФ. Никита Белых пытался взыскать за незаконное уголовное преследование 10 млн руб., но первая инстанция удовлетворила требования только на 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Белых

Фото: Newsler.ru Никита Белых

Фото: Newsler.ru

Иск был подан после рассмотрения по существу уголовного дела о превышении и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, губернатор Никита Белых незаконно выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации на строительство домов для бюджетников, а компания свои обязательства не выполнила и обанкротилась. К моменту начала расследования Никита Белых уже отбывал восьмилетний срок за получение взятки в 2016 году. По новому уголовному делу он был оправдан Кировским областным судом в 2024 году, суд признал за ним право на реабилитацию.

Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в отсутствие ее автора, который после выхода на свободу в июне 2024 года работает заместителем гендиректора пермской кондитерской фабрики. Как следует из документа, в течение двух лет, пока рассматривалось дело, Никита Белых испытывал нравственные страдания, поскольку был обвинен незаконно. Кроме того, в это время он находился не в колонии, а в СИЗО с более строгим режимом содержания: к примеру, экс-губернатор был лишен возможности длительных свиданий, организованного досуга, занятий спортом и работы, что крайне негативно сказывалось на его психологическом состоянии и здоровье. Также Никита Белых вынужден был участвовать в 70 судебных заседаниях, в ходе которых опять-таки испытывал нравственные страдания. А моральный вред его семье «настолько велик, что не поддается никакой оценке», говорится в жалобе.

По мнению Никиты Белых, суд первой инстанции не в полной мере учел все юридически значимые обстоятельства, которые существенно влияют на размер компенсации, и ее сумма в итоге оказалась чрезвычайно мала. Представитель Минфина РФ, в свою очередь, предложил оставить в силе решение первой инстанции, с чем краевой суд согласился.

Дмитрий Астахов, Пермь