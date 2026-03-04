Никита Белых не смог добиться повышения компенсации за незаконное обвинение
Пермский краевой суд отказал бывшему губернатору Кировской области Никите Белых в удовлетворении жалобы на решение по спору с Минфином РФ. Никита Белых пытался взыскать за незаконное уголовное преследование 10 млн руб., но первая инстанция удовлетворила требования только на 200 тыс. руб.
Никита Белых
Фото: Newsler.ru
Иск был подан после рассмотрения по существу уголовного дела о превышении и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, губернатор Никита Белых незаконно выделил из бюджета 448 млн руб. Кировской региональной ипотечной корпорации на строительство домов для бюджетников, а компания свои обязательства не выполнила и обанкротилась. К моменту начала расследования Никита Белых уже отбывал восьмилетний срок за получение взятки в 2016 году. По новому уголовному делу он был оправдан Кировским областным судом в 2024 году, суд признал за ним право на реабилитацию.
Рассмотрение апелляционной жалобы проходило в отсутствие ее автора, который после выхода на свободу в июне 2024 года работает заместителем гендиректора пермской кондитерской фабрики. Как следует из документа, в течение двух лет, пока рассматривалось дело, Никита Белых испытывал нравственные страдания, поскольку был обвинен незаконно. Кроме того, в это время он находился не в колонии, а в СИЗО с более строгим режимом содержания: к примеру, экс-губернатор был лишен возможности длительных свиданий, организованного досуга, занятий спортом и работы, что крайне негативно сказывалось на его психологическом состоянии и здоровье. Также Никита Белых вынужден был участвовать в 70 судебных заседаниях, в ходе которых опять-таки испытывал нравственные страдания. А моральный вред его семье «настолько велик, что не поддается никакой оценке», говорится в жалобе.
По мнению Никиты Белых, суд первой инстанции не в полной мере учел все юридически значимые обстоятельства, которые существенно влияют на размер компенсации, и ее сумма в итоге оказалась чрезвычайно мала. Представитель Минфина РФ, в свою очередь, предложил оставить в силе решение первой инстанции, с чем краевой суд согласился.