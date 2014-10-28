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07 ноября, четверг
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14:25
Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП России до 1%
14:21
Трех фигурантов «московского дела» обвинили в групповом нападении на росгвардейца
12:24
Минспорт: база данных антидопинговой лаборатории изменена из-за технической проблемы
11:42
Роскомнадзор предложил наказывать за использование украденных персональных данных
15:53
Cилуанов призвал РФПИ инвестировать средства ФНБ в региональные проекты
15:46
Прибыль Lenovo выросла на 20% благодаря увеличению продаж ПК
15:34
Collins назвал «климатическую забастовку» словом года
15:26
Бывший замглавы Росгеологии Горринг признался в мошенничестве
15:20
Из-за забастовки бортпроводников Lufthansa отменено 1300 рейсов
15:14
«Почта России» начнет выдавать заказы в магазинах «Обуви России»
15:11
ФСБ заявила о попытках Запада вмешаться в дела стран СНГ
15:00
«Яндекс» представил робота-доставщика
14:42
ТАСС: экс-мэра Истры задержали по подозрению в должностных преступлениях
14:38
Индекс Мосбиржи впервые превысил 3000 пунктов
14:19
В Хакасии начальника пожарной части обвинили в поджоге домов
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Тема
(обновлено: 26.04.2019)
Бизнес "Металлоинвеста"
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Арестован глава компаний «Металлоинвест-маркет» Константин Вачевских
Предприниматель обвиняется в крупном мошенничестве в отношении Сбербанка
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Компания продала 1,5% акций «Норникеля» за $490 млн
"Металлоинвест" монетизирует "Норникель"
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"У Металлоинвеста были определенные трудности с освоением Удоканского месторождения"
"Это можно приветствовать как хороший знак и сигнал"
Эксперт об IPO "Металлоинвеста"
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«Металлоинвест» снизился вслед за рынком
Прибыль компании за полугодие упала вдвое
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Фотоагентство
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