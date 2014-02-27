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19 февраля, пятница
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13:57
Даниил Медведев вышел в финал Australian Open
14:04
Москва и Минск подписали соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты
11:18
«Норникель» выплатит штраф 146 млрд рублей за счет снижения дивидендов
10:29
Движение по Крымскому мосту впервые приостановили из-за снегопада
11:07
В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом
15:16
Росфинмониторинг создал сервис для отслеживания преступных транзакции с криптовалютой
15:09
«Газпром» предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов
14:45
Торговый оборот между Германией и РФ сократился до минимума с 2005 года
14:38
Росфинмониторинг в рамках антикоррупционных дел вернул в бюджет активы на 38,5 млрд рублей
14:28
Хуснуллин пообещал продление льготной ипотеки в 2024 году
14:05
Кремль надеется, что не придется дальше идти «по дороге санкционного давления»
13:54
В Пензе за подготовку к акции 23 февраля задержали активистов КПРФ
13:34
Центробанк поторопил банки с подключением сервисов СБП
13:22
Кремль и «Роскосмос» поздравили NASA с высадкой на Марс
13:16
Песков рассказал, почему Путин до сих пор не генерал
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(обновлено: 19.02.2021)
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В новых облигационных выпусках без них не обойтись
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Австралия выставит на аукцион 24,5 тыс. биткоинов
Курс цифровой валюты поднялся выше $500
Нефть отметилась
Цены на черное золото преодолели $50
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ЦБ связал послабления
Кредитование собственников банков ограничат частично
ЦБ хочет оздоровить банковскую систему за год
Регулятор надеется на «добросовестность рыцарей сектора»
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Финансы
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Автопилот
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Банкротства
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