Американский режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу
Американский режиссер и продюсер Майкл Манн случайно выстрелил из огнестрельного оружия себе в ногу в Лос-Анджелесе. Об этом написали The New York Times и The Guardian со ссылкой на слова его пресс-секретаря. Тот сообщил, что выстрел произошел, когда режиссер убирал оружие в кобуру. По его словам, ранение поверхностное, господин Манн был доставлен в больницу.
Как пишет NYT, неизвестно, о каком именно оружии речь, и выписали ли уже из больницы 83-летнего Майкла Манна. Также сообщается, что после выстрела на место происшествия приехала местная полиция, которая пришла к выводу, что это произошло случайно.
Среди режиссерских работ Майкла Манна — «Охотник на людей» (1986), «Последний из могикан» (1992), «Али» (2001), «Феррари» (2023). Он также снял несколько сериалов, включая «Полиция Майами», «Криминальная история», «Полиция Токио».