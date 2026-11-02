«К историческим разделам есть некоторые претензии»

Меня, конечно, более всего привлекли разделы об истории и языках Дагестана. Признанных языков здесь 29, включая русский, а самый редкий, конечно, гинухский, на котором говорит около 1 тыс. горцев. К историческим разделам у меня есть некоторые претензии — видимо, как раз тот факт, что все авторы по рождению дагестанцы, определил некую избирательность исторического анализа. Огромному периоду Кавказской войны, которая длилась с 1817 по 1864 год, посвящен единственный столбец в этой книге.