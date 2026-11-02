«К историческим разделам есть некоторые претензии»
Дмитрий Буткевич — о книге «Дагестан. История, культура, идентичность»
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Вышло в свет солидное, я бы сказал, энциклопедическое издание, но одновременно и увлекательное чтение с названием «Дагестан. История, культура, идентичность». 26 дагестанских авторов в 500-страничном фолианте раскрывают все детали и особенности истории и современности этой территории, которую издавна называли «переходом» или «горловиной» между степями Восточной Европы и богатыми монархиями Передней Азии.
Авторов отбирал Николай Ильин, известнейший европейский продюсер, собиратель и общественный деятель; под его общей редакцией вышло это издание. Как говорил мой старинный приятель Ник Ильин, решение отобрать исключительно дагестанских авторов было сознательным — ведь «такой подход позволяет передать голос тех, кто живет здесь, мыслит здесь и создает здесь».
Я недаром называю издание «энциклопедическим» — его сопровождает огромный библиографический аппарат и масса уникальных иллюстраций; это несомненная заслуга и ответственного редактора, и, конечно, издателя-мецената Омара Муртузалиева. Омар Магомедович давно увлекается разными видами борьбы, что присуще, наверное, любому рожденному в Дагестане, однако он еще и многолетний руководитель различных федераций спортивной борьбы. Поэтому вполне естественным и, кстати, очень читабельным выглядит включение в список из 28 разделов, составивших исследование, отдельной главы, посвященной борцовским традициям горной республики.
Меня, конечно, более всего привлекли разделы об истории и языках Дагестана. Признанных языков здесь 29, включая русский, а самый редкий, конечно, гинухский, на котором говорит около 1 тыс. горцев. К историческим разделам у меня есть некоторые претензии — видимо, как раз тот факт, что все авторы по рождению дагестанцы, определил некую избирательность исторического анализа. Огромному периоду Кавказской войны, которая длилась с 1817 по 1864 год, посвящен единственный столбец в этой книге.
Чему я особенно рад — так это отдельному проекту внутри исследования, озаглавленному «Художник. Монолог»; это артист-стейтменты представителей современного искусства Дагестана.