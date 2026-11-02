Молодежь гоняет впереди
20-летний Кими Антонелли стал чемпионом «Формулы-1»
Кими Антонелли, в ночь на 2 ноября, когда прошел Гран-при Мехико, ставший чемпионом мира «Формулы-1», похоже, надолго вписал свое имя в ряды рекордсменов самой престижной гоночной серии. Ведь так рано, в 20-летнем возрасте, выигрывать первенство не удавалось еще никому. Улучшить достижение итальянца будет очень непросто. А ведь еще в прошлом сезоне боссу команды Mercedes Тото Вольфу многие пеняли за то, что он усадил за руль боевой машины юношу, не готового к выступлению на высочайшем уровне.
Когда завершился Гран-при Мехико и в эфир дали переговоры Кими Антонелли с его командой, зрителям было непросто что-то разобрать. Юноша рыдал, пытаясь в перерывах между всхлипами благодарить всех, кто помог ему добраться до вершины, остающейся непокоренной для абсолютного большинства гонщиков. Он ведь только что стал чемпионом мира в самой престижной гоночной серии планеты за четыре этапа до его завершения, причем самым молодым. Прежний чемпион-вундеркинд, Себастьян Феттель, на фоне итальянца выглядел бы матерым и прожженным бойцом: немцу, когда он взял свой первый титул (в 2010 году) было 23 года. А еще путь к титулу Антонелли проделал всего за два сезона. Так быстро до него добирались только Жак Вильнёв и Льюис Хэмилтон.
Эмоциональность Антонелли, с одной стороны, непонятна. Ничего сенсационного ведь не случилось. В том, что он выиграет чемпионат, давно уже сомнений не было. Его отрыв от ближайших преследователей был столь внушительным (шедшего вторым напарника по Mercedes Джорджа Рассела он перед мексиканским этапом опережал на 123 очка, звезду Ferrari Льюиса Хэмилтона — на 124), что в Мехико его устроил бы финиш на месте не ниже девятого. Как показала гонка, в Мексику он вообще мог не ездить. Обоим британцам, чтобы сохранить математические шансы на титул, нужно было эту гонку выигрывать. А выиграл ее Макс Ферстаппен (Хэмилтон стал вторым, Антонелли — третьим).
С другой — Антонелли все-таки еще не заматерел, не научился гасить эмоции и ограничиваться дежурными: «Это было прекрасно, спасибо всем!» Он все еще нуждается в эмоциональной поддержке и опеке старших. Не просто так его отец Марко Антонелли, сам в прошлом гонщик, а ныне владелец небольшой команды, выступающей в итальянской «Формуле-4», не пропускал практически ни одного этапа, стараясь постоянно быть рядом с сыном. Кими Антонелли и не скрывает, что отцовская поддержка здорово ему помогала.
Чтобы понять, зачем Антонелли нужна была постоянная эмоциональная поддержка, достаточно вспомнить, как для него складывался прошлый сезон. В 2025-м босс и совладелец команды Mercedes, лишившейся Хэмилтона, который за рулем немецкой машины завоевал шесть из семи своих титулов,
Тото Вольф совершил странный, казалось, шаг, доверив место призового гонщика итальянскому юнцу, и сразу нарвался на волну критики. Антонелли на фоне принявшего статус первого номера команды Рассела не впечатлял. Он допускал ошибки, ломал машину, терял хладнокровие под давлением. Многие тогда полагали, признавая, что парень не лишен таланта, что Вольф поспешил, не дав Антонелли погоняться еще год-другой в младших сериях, и вот-вот загубит способного дебютанта.
В какой-то момент даже сам менеджер нарушил неписаные правила автоспорта, гласящие, что для спонсоров и болельщиков нужно создавать предельно благостную картинку, и подверг Антонелли публичной критике. Часто за этим следует увольнение. Можно только представить, как себя чувствовал тогда Антонелли. Тем более что в паддоке активно циркулировали слухи о том, что Вольф всерьез рассматривает возможность приглашения в команду Ферстаппена. Вариант хоть и дорогущий, но очень надежный. Четырехкратный чемпион мира — лучший гонщик своего поколения. Но с Ферстаппеном не срослось, Антонелли дали еще один шанс. Однако, когда уже в ходе предсезонных тестов выяснилось, что Mercedes после долгого перерыва снова удалось создать машину чемпионского класса, вовсе не на него в Mercedes делали ключевую ставку. Общий консенсус-прогноз сводился к тому, что чемпионом в 2026-м будет Рассел. Он опытен, быстр, надежен. А победа британца в открывавшем сезон Гран-при Австралии только укрепила во мнении, что быть ему чемпионом.
Но потом случилось что-то невероятное. Непонятно, чем в межсезонье занимался Антонелли, какие методы подготовки применял, но он принялся выдавать просто эталонные гонки. Итальянец выиграл пять этапов подряд и уже в первой половине сезона по сути снял все вопросы относительно исхода чемпионата. Случайностью такую серию объяснить нельзя. Это чемпионский уровень. А в начале сентября Антонелли продемонстрировал уровень уже суперчемпионский. На Гран-при Италии перед своей публикой он выдал фееричное выступление — старт с последнего ряда и финиш на первом месте.
Вероятно, в этот момент где-то в недрах команды Ferrari кто-то сильно грустил. У «Скудерии» ведь был шанс забрать Антонелли в свою юношескую программу. Бывший менеджер итальянца Джованни Минарди, сын известного в прошлом владельца команды Minardi (ныне Racing Bulls) Джанкарло Минарди, предлагал взять 11-летнего мальчишку в программу развития Ferrari. В последней талант не разглядели, сказали приходить потом, а вот в Mercedes будущего чемпиона пригрели, уже без содействия Джованни Минарди. К слову, он судится с Антонелли, утверждая, что тот должен ему 20% от всех своих доходов. А они будут солидными. Только за этот сезон базовая зарплата итальянца составит €11 млн. Что там будет с учетом бонусов, остается догадываться.
Как бы то ни было, а в гоночном мире взошла новая звезда. Для Италии вообще суперзвезда. Шутка ли — в последний раз итальянец выигрывал «Формулу-1» аж в 1953 году, когда чемпионом стал Альберто Аскари.
Теперь вопрос в том, как долго Антонелли доведется сиять. Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон, первыми поздравившие итальянца, а потом уже на подиуме поднявшие его вверх на своих плечах (снимок, на котором его чествуют четырехкратный и семикратный чемпионы мира, Антонелли пообещал распечатать и повесить дома), не сговариваясь, назвали выступление итальянца «невероятным» и предрекли ему большое будущее. «Да, обязательно будут еще победы,— вторил им чемпион мира 1996 года Деймон Хилл.— Не вижу для него иного пути, кроме как становиться все лучше и лучше». А чемпион 2025 года Ландо Норрис (McLaren) добавил, что «титул не мог достаться более подходящему человеку». «Отличный, очень добрый парень. Он был великолепен в этом году. Куда сильнее, чем кто-либо ожидал»,— сказал Норрис.