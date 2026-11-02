Молодежь гоняет впереди

В какой-то момент даже сам менеджер нарушил неписаные правила автоспорта, гласящие, что для спонсоров и болельщиков нужно создавать предельно благостную картинку, и подверг Антонелли публичной критике. Часто за этим следует увольнение. Можно только представить, как себя чувствовал тогда Антонелли. Тем более что в паддоке активно циркулировали слухи о том, что Вольф всерьез рассматривает возможность приглашения в команду Ферстаппена. Вариант хоть и дорогущий, но очень надежный. Четырехкратный чемпион мира — лучший гонщик своего поколения. Но с Ферстаппеном не срослось, Антонелли дали еще один шанс. Однако, когда уже в ходе предсезонных тестов выяснилось, что Mercedes после долгого перерыва снова удалось создать машину чемпионского класса, вовсе не на него в Mercedes делали ключевую ставку. Общий консенсус-прогноз сводился к тому, что чемпионом в 2026-м будет Рассел. Он опытен, быстр, надежен. А победа британца в открывавшем сезон Гран-при Австралии только укрепила во мнении, что быть ему чемпионом.