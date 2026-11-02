Реформа накопительной пенсии: предлагаемые изменения

Министерство финансов предложило перевести с 1 апреля 2027 года напокительную часть пенсии в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).

ПДС была запущена в январе 2024 года. Это добровольный накопительный продукт, который позволяет гражданам делать долгосрочные сбережения при финансовой поддержке государства.

Гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и ежегодно вносить на лицевой счет не менее 2 тыс. рублей.

В зависимости от ежемесячного дохода гражданина, государство добавляет собственные средства на счет физлица.

НПФ инвестирует средства со счета для получения дохода от вложений. В случае удачной инвестиции доход получит и владелец счета. Средства гражданина при любом инвестиционном сценарии застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Управление инвестициями пенсионных накоплений так же, как и сейчас, останется под контролем ВЭБ. Для управления средствами под контролем ВЭБ будет создан уполномоченный НПФ с обязательным государственным участием.

Для тех, у кого пенсионные накопления находятся в НПФ, будут открыты счета ПДС в выбранных ранее фондах, на которые будут переведены средства накопительной пенсии.

Минимальный срок хранения средств на счете — 15 лет.