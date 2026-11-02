Реформа накопительной пенсии: предлагаемые изменения
В России есть два вида пенсий — страховая и накопительная.
Страховая часть выплачивается гражданам при достижении пенсионного возраста и формируется из обязательных отчислений, которые делают работодатели.
Накопительная часть формируется за счет отчислений работодателя, добровольных взносов или материнского капитала. Эти средства аккумулируются на лицевом счете физического лица и, в отличие от страховой части, не тратятся государством на выплаты действующим пенсионерам. Вместо этого они инвестируются управляющим фондом и потенциально могут принести доход владельцу счета.
Взносы работодателей в накопительную часть пенсий граждан проводились с 2002 года по 2014 год. С тех пор пополнение накопительных пенсий работодателями заморожено, а все обязательные взносы те направляют на страховые пенсии.
По данным Минфина, добровольные перечисления в 2024 году внесли лишь 28,4 тыс. человек.
Министерство финансов предложило перевести с 1 апреля 2027 года напокительную часть пенсии в Программу долгосрочных сбережений (ПДС).
ПДС была запущена в январе 2024 года. Это добровольный накопительный продукт, который позволяет гражданам делать долгосрочные сбережения при финансовой поддержке государства.
Гражданин должен заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и ежегодно вносить на лицевой счет не менее 2 тыс. рублей.
В зависимости от ежемесячного дохода гражданина, государство добавляет собственные средства на счет физлица.
НПФ инвестирует средства со счета для получения дохода от вложений. В случае удачной инвестиции доход получит и владелец счета. Средства гражданина при любом инвестиционном сценарии застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.
Управление инвестициями пенсионных накоплений так же, как и сейчас, останется под контролем ВЭБ. Для управления средствами под контролем ВЭБ будет создан уполномоченный НПФ с обязательным государственным участием.
Для тех, у кого пенсионные накопления находятся в НПФ, будут открыты счета ПДС в выбранных ранее фондах, на которые будут переведены средства накопительной пенсии.
Минимальный срок хранения средств на счете — 15 лет.
По данным Минфина, на текущий момент в рамках ПДС открыто порядка 15 млн договоров общим объемом свыше 1,2 трлн рублей.
Возможность получать выплаты в особых жизненных ситуациях (потеря кормильца, а также заболевания, требующие дорогостоящего лечения)
Государственное софинансирование накопительной части пенсии (до 36 тысяч рублей ежегодно в течение 10 лет)
Возможность оформить налоговые вычеты, гибко выбирать сроки и способы получения выплат.
Накопительная часть пенсии, как и в случае с ПДС, будет застрахована на 2,8 млн рублей и сможет передаваться по наследству.
Переход из системы накоплений в систему долгосрочных сбережений будет бесшовным и автоматическим. Сейчас этот процесс занимает время и сопряжен с рядом трудностей из-за необходимости подачи различных документов в отдельные организации.
При этом граждане, вне зависимости от того, где будет открыт счет ПДС (в уполномоченном НПФ или в ранее выбранном НПФ) смогут в течение 2 лет в рамках переходного периода выбрать любой НПФ для управления своими сбережениями без потери инвестиционного дохода.