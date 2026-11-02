Минобороны России предложило учредить медаль за «успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем»
В России может появиться медаль за выполнение задач в войсках беспилотных систем
Минобороны России предложило учредить медаль «За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем». Проект указа министра Андрея Белоусова опубликован на портале нормативных правовых актов.
Медали, следует из инициативы, удостоены военнослужащие вооруженных сил России за:
отличия, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни;
умелые, инициативные и решительные действия, способствовавшие успешному выполнению боевых задач с применением беспилотных комплексов военного назначения;
эффективное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач.
Также наградить медалью могут россиян и иностранных граждан, которые содействовали выполнению указанных задач, отмечается в материалах к проекту.
Новый род войск — беспилотных систем — появился в России в ноябре 2025 года. В состав войск беспилотных систем назначают операторов, инженеров, техников и других специалистов.