Любители инвестиций ответили за любительщину

В американском Конгрессе вчера состоялись слушания, посвященные недавним событиям вокруг акций компаний GameStop, AMC и др., вызвавшим скандал на фондовом рынке. Главным ответчиком во время слушаний стал основатель и глава популярного финтех-приложения Robinhood Владимир Тенев, чьи пользователи решили проучить «упрямых бумеров» из хедж-фондов и устроили флешмоб на фондовом рынке. Во время слушаний конгрессмены упрекнули главу Robinhood и одного из авторов флешмоба в том, что они превратили инвестиции в игру, которая могла привести к серьезным последствиям для самих клиентов Robinhood — частных инвесторов, участвовавших в торгах без какой-либо минимальной подготовки.

Вчерашнее слушание в Конгрессе продолжалось пять часов. В нем приняли участие члены комитета по финансовым рынкам США, глава и основатель финтех-приложения для инвестиций Владимир Тенев, представители хедж-фонда Citadel, а также один из авторов флешмоба, трейдер-любитель Кейт Джилл, известный под ником Клокочущая киска (roaring kitty).

Напомним, внимание конгрессменов привлекли события конца января, когда пользователи популярного интернет-форума Reddit при помощи популярного среди молодых инвесторов-любителей приложения Robinhood (число пользователей в США — около 13 млн) решили «проучить» хедж-фонды, игравшие на понижение стоимости акций некоторых компаний. Речь в основном шла о бумагах сети GameStop, занимающейся продажей игровых консолей и видеоигр, и сети кинотеатров AMC. На это обратили внимание пользователи Reddit, которые раскритиковали «упрямых бумеров» из хедж-фондов (поколение бумеров — в основном родители нынешних миллениалов) и призвали спасти акции GameStop путем их покупки. Частные инвесторы откликнулись и бросились скупать бумаги, пик покупок пришелся на январь. Но в самый разгар биржевой войны миллениалов против бумеров Robinhood неожиданно ограничил операции по акциям GameStop и ряда других компаний, что вызвало бурю возмущения среди клиентов. Они сочли, что компания их предала и продалась хедж-фондам. Биржевые аналитики и профильные СМИ отметили, что Robinhood просто был вынужден ограничить операции с акциями GameStop и AMC, поскольку не мог обеспечить покрытие по валу заявок от своих клиентов, как этого требуют действующие правила работы на фондовом рынке. В результате компании пришлось срочно обратиться к инвесторам и венчурным фондам, которые предоставили ей в общей сложности $3,4 млрд для покрытия заявок. Но клиентов эти объяснения не успокоили. Они не только подали иски, но и десятками тысяч гневных отзывов обрушили до 1* ее рейтинг в интернет-магазине мобильных приложений Google Play.

В самом начале слушаний Владимир Тенев извинился за то, что его компания неожиданно ограничила торги акциями GameStop, по сути нарушив свои обязательства перед клиентами. «Несмотря на беспрецедентные условия на рынке, то, что случилось, для нас неприемлемо»,— отметил господин Тенев. Его выступление несколько раз прерывалось гневными репликами конгрессменов, которые упрекали предпринимателя, что он поставил под удар своих же клиентов, позиции которых могли быть просто ликвидированы, если бы Robinhood не хватило средств для покрытия. «Мне нравится компания за то, что она дает возможность вкладывать тем частным инвесторам, которые обычно лишены такой возможности,— отметил конгрессмен-республиканец от штата Огайо Энтони Гонсалес.— Но в вашей бизнес-модели заложена большая уязвимость».

Господин Тенев снова согласился с конгрессменами. Он признал, что, если бы компании не удалось найти средства для покрытия позиций клиентов, это была бы «полная катастрофа».

В свою очередь, один из авторов флешмоба, трейдер-любитель и пользователь Кейт Джилл, ранее известный в основном как Клокочущая киска, заявил, что он не является профессиональным инвестором, не предоставляет советы по инвестициям за деньги и не намеревался извлечь личную прибыль из флешмоба. Кроме того, он заявил конгрессменам, что не является котом.

Кейт Джилл Клокочущая киска Фото: House Committee on Financial Services, Reuters

В конце заседания член Палаты представителей от штата Огайо Синди Эксни резко раскритиковала сам подход Robinhood к продвижению инвестиций среди любителей. Он заявил, что это позиционируется как игра, хотя является довольно сложным и ответственным занятием. Вчерашнее слушание в Конгрессе стало лишь первым из трех запланированных по ситуации вокруг Robinhood, GameStop и пр.

В следующих слушаниях примут участие регуляторы финансового рынка — представители Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Американские СМИ не исключают, что по итогам слушаний текущие нормы регулирования фондового рынка и участия розничных инвесторов могут быть изменены, чтобы не допустить подобного в будущем.

Евгений Хвостик