CCTV отменил показ матчей Ла Лига в Китае после скандала с Мбаппе

После этого сам Килиан Мбаппе, а также руководство «Реала» и Ла Лига принесли извинения. МИД КНР заявил, что Китай «высоко ценит принесенные им извинения». В CMG также сказали, что принимают извинения. Однако, как отмечает BBC, неясно, когда CCTV возобновит показ матчей Ла Лиги.