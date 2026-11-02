CCTV отменил показ матчей Ла Лига в Китае после скандала с Мбаппе
Китайский государственный телеканал CCTV прекратил показывать матчи испанского чемпионата по футболу (Ла Лига) после скандала с французским нападающим мадридского «Реала» Килианом Мбаппе. Как сообщает BBC, 1 ноября CCTV не стал показывать матч «Реала» с «Расингом».
Скандал начался на прошлой неделе, когда Килиан Мбаппе на вопрос интервьюера, какой мем с его участием нравится ему больше всего, назвал тот, на котором его образ соединили с «каким-то парнем; кажется, это был китайский диктатор». Мем, о котором говорил Мбаппе, создан на основе фотографии основателя КНР Мао Цзэдуна. Это вызвало скандал в КНР, в результате чего несколько китайских компаний разорвали контракты с футболистом. China Media Group (CMG), которой принадлежит CCTV, заявила о прекращении трансляции в Китае матчей Ла Лига.
После этого сам Килиан Мбаппе, а также руководство «Реала» и Ла Лига принесли извинения. МИД КНР заявил, что Китай «высоко ценит принесенные им извинения». В CMG также сказали, что принимают извинения. Однако, как отмечает BBC, неясно, когда CCTV возобновит показ матчей Ла Лиги.