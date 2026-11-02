Сделать Америку снова Америкой
Обозреватель “Ъ” Сергей Строкань о новом политическом цикле в США
Движение американского политического маятника, качнувшегося в сторону демократов, означает, что после двух лет консолидированной власти в руках республиканцев (президент Трамп плюс Конгресс) до президентских выборов 2028 года США ждут два года безвременья или смутного времени.
Это смутное время будет определяться формулой «президент минус Конгресс», когда усилия двух ветвей власти будут направлены исключительно на то, чтобы максимально осложнить жизнь друг другу. В то время как об интересах самих избирателей на какое-то время можно будет благополучно забыть.
Времени на эту забывчивость будет немного.
Приближающийся 2027 год даст старт новой президентской гонке. Задача-максимум демократов — завершить политический реванш триумфальным возращением к власти и в Белом доме.
Задача республиканцев — не отдать еще не названному политическому оппоненту пост 48-го президента США.
Притом что на сегодняшний день демократы, казалось бы, на коне, а республиканцы вроде как вылетели из седла и больно ударились о землю, обе ведущие американские партии сталкиваются с одними и теми же проблемами.
Этих проблем у обеих партий сразу две.
Первая — нежелание или неспособность искать новую общенациональную идею, внятную и привлекательную.
Вторая проблема — отсутствие в нынешних рядах как демократов, так и республиканцев харизматичной фигуры, с которой в масштабах всей нации можно было бы связать надежды на реализацию новой (пока несуществующей) американской идеи.
Что касается демократов, то для них после выборов в Конгресс начинается самый сложный этап.
Нельзя забывать о том, что переходом Конгресса под их контроль демократы должны быть обязаны не себе самим, а президенту Трампу, наломавшему столько дров.
Но стратегия успеха, построенная исключительно на провалах оппонента, а не собственной позитивной программе, будет иметь короткий век. История американских выборов доказывала это много раз — и в XIX веке, и в XX, и в XXI.
Все более очевидной проблемой демократов будет становиться то, что в их рядах до выборов 2028 года будут задавать тон молодые задиристые сторонники леворадикальной повестки, вроде первого мэра-мусульманина Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Этот политик новой демократической генерации (и ему подобные) вряд ли устроит системных демократов.
У Америки традиционных ценностей демократы новой волны и вовсе вызовут ужас и отторжение: не дадим превратить Америку в сегодняшнюю пылающую Европу! В связи с этим непонятно, как демократы собираются выиграть новые выборы.
Проблема же республиканцев состоит в том, что им предстоит четко определить свое отношение к политическому наследию Трампа: либо максимально от него дистанцироваться, либо реабилитировать дискредитированный лозунг «Сделаем Америку снова великой» провозглашением политики «трампизма без Трампа» на знаменах воссозданного движения MAGA.
Сверхзадача прежнего американского мирового лидерства в условиях многополярного мира в любом случае выглядит утопичной. Сделать Америку снова Америкой (а не нынешним планетарным американским сумбуром) — это уже само по себе сверхзадача, неотменяемая ни для синих, ни для красных.