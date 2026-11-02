Сделать Америку снова Америкой

Это смутное время будет определяться формулой «президент минус Конгресс», когда усилия двух ветвей власти будут направлены исключительно на то, чтобы максимально осложнить жизнь друг другу. В то время как об интересах самих избирателей на какое-то время можно будет благополучно забыть.