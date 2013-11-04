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23 марта, вторник
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18:34
Минстрой России прогнозирует дальнейший рост цен на жилье
18:23
Telegram привлек более $1 млрд от размещения облигаций
17:17
Пользователи Android столкнулись с массовым сбоем в работе сервисов Google
16:10
Госдума приняла закон о «гаражной амнистии»
19:49
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
20:49
Евросоюз раскритиковал запрещающий иностранцам владеть землей в Крыму указ
20:45
Бастрыкин поручил повести проверку после интервью «скопинского маньяка»
20:27
Генсек НАТО предложил главам МИДов альянса значительно увеличить финансирование
20:13
Байден объявил пятидневный траур по погибшим в Колорадо
19:45
ФАС может оштрафовать «Яндекс» за ненадлежащую рекламу финуслуг
19:42
Памфилова считает реальной перспективу онлайн-голосования в масштабах всей страны
19:35
Разработчик новой редакции КоАП заявила о решении не увеличивать штрафы
19:15
Группа «Пасош» объявила о приостановке деятельности после обвинений солиста в насилии
19:02
Матыцин приостановил деятельность во главе Международной федерации студенческого спорта
18:42
База США в Сирии подверглась обстрелу
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(обновлено: 11.01.2018)
Деятельность "Согаза"
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Бизнес
Финансы
Недвижимость
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