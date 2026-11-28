По словам военачальника, Тегеран располагает достаточными возможностями для самостоятельного отражения внешних угроз. Он подчеркнул, что развитие национального военно-промышленного комплекса позволило Ирану обеспечить собственные потребности в вооружениях и военной технике. Господин Хейдари также заявил, что противостояние с США и Израилем изменило положение республики в глобальном балансе сил.