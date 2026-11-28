Иран пригрозил ударом по любой точке мира в случае угрозы
Иранские вооруженные силы готовы наносить удары по объектам в любой стране мира, если с ее территории будет осуществлена атака против исламской республики. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВС Ирана бригадный генерал Каюмарс Хейдари, передает Fars.
По словам военачальника, Тегеран располагает достаточными возможностями для самостоятельного отражения внешних угроз. Он подчеркнул, что развитие национального военно-промышленного комплекса позволило Ирану обеспечить собственные потребности в вооружениях и военной технике. Господин Хейдари также заявил, что противостояние с США и Израилем изменило положение республики в глобальном балансе сил.
Отдельно генерал остановился на стратегическом значении Ормузского пролива. По его утверждению, иранские вооруженные силы установили контроль над этим транспортным маршрутом и обеспечили его фактическое закрытие..
Ранее депутат иранского парламента Манучехр Моттаки допускал нанесение ударов по американским военным объектам в Европе в случае возобновления атак на Иран. Верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи 31 октября также поручил военному руководству обеспечить ответ на возможные угрозы независимо от того, откуда они исходят.