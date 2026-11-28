«Турниры бывают разными. В одних случаях это вполне нормальная практика, но в других их проводят, чтобы повысить торговую активность клиентов и, соответственно, увеличить доход брокера. Например, можно организовать соревнование на доходность за очень короткий период. Понятно, что за это время высоких результатов добьются прежде всего инвесторы, которые часто совершают сделки и могут использовать в своих стратегиях маржинальное кредитование.