Инвесторы сыграли на понижение
Почему биржевые турниры могут обойтись российским брокерам дороже
За недобросовестные игровые практики посредников предложили штрафовать пропорционально полученным доходам, пишут «Известия» со ссылкой на материалы ЦБ.
Речь идет о различных способах вовлечения россиян в активную торговлю на бирже — от соревнований на доходность до розыгрышей дорогостоящих призов. В погоне за победой инвесторы зачастую готовы идти на повышенные риски, рассказал заместитель гендиректора «Финама» Дмитрий Леснов:
«Турниры бывают разными. В одних случаях это вполне нормальная практика, но в других их проводят, чтобы повысить торговую активность клиентов и, соответственно, увеличить доход брокера. Например, можно организовать соревнование на доходность за очень короткий период. Понятно, что за это время высоких результатов добьются прежде всего инвесторы, которые часто совершают сделки и могут использовать в своих стратегиях маржинальное кредитование.
Участники видят трейдеров, занявших первые места, стараются им подражать, повышают торговую активность и начинают торговать с использованием заемных средств.
Это может привести к финансовым потерям. Поэтому Центральный банк сейчас особенно внимательно следит за такими практиками. При этом давно проводимый Московской биржей конкурс "Лучший частный инвестор" преследует другие цели. Его задача — именно показать доходность. Многие победители турниров разных лет впоследствии стали известными публичными управляющими».
По подсчетам ЦБ, за три года — с 2021-го по 2023-й — совокупный доход от таких операций в 7,5 раза превысил общую сумму назначенных штрафов. Новый принцип расчета взысканий призван изменить эту ситуацию, отмечает независимый экономический эксперт Семен Новопрудский:
«Банк России видит, что действующие штрафы для участников финансового рынка не всегда оказываются эффективными. Например, банки могут получать множество штрафов за незаконные запросы кредитных историй. Бывают и взыскания с брокеров за манипулирование рынком. Однако такие штрафы зачастую слишком малы и не удерживают компании от подобных действий.
Что касается этой ситуации, Банк России неоднократно заявлял, что негативно относится к геймификации финансовых услуг, особенно инвестиционных. Регулятор исходит из того, что людям гораздо понятнее вклады и накопительные счета, чем инвестиционные продукты. Поэтому некоторые из них, в частности отдельные виды страхования жизни, он переводит в категорию доступных только квалифицированным инвесторам, а другие пытается регулировать.
Вряд ли это приведет к полному исчезновению подобных практик.
Игровые механики — понятный способ привлечь внимание, особенно молодых людей. Но, возможно, брокеры станут действовать осторожнее. При этом очень важно четко определить критерии, по которым можно будет установить, что компания нарушает правила».
Влияние игровых механик на поведение инвесторов уже изучали в Великобритании. В 2024-м местный финансовый регулятор провел эксперимент с участием более 9 тыс. человек. Выяснилось, что возможность выиграть приз заставляет пользователей совершать на 12% больше сделок. Особенно восприимчивыми к таким приемам оказались молодые инвесторы и люди с низким уровнем финансовой грамотности.