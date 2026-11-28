Ura.ru: арестован бывший замгубернатора ЯНАО Александр Емельянов
Коломенский городской суд арестовал бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Емельянова. Бывшего чиновника подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источники.
По данным издания, силовики задержали господина Емельянова 27 ноября. В отношении него возбудили дело по статье 286 УК РФ. По ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. Суд арестовал господина Емельянова на два месяца.
Александр Емельянов работал заместителем губернатора ЯНАО с сентября 2023 года. В августе 2026 года он покинул пост по собственному желанию. До перехода на работу в окружное правительство он был с 2014 года начальником проектно-сметного отдела в мэрии Нового Уренгоя.