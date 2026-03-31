«Согаз» выплатит по 3 млн рублей семьям погибших на заводе в Нижнекамске

Страховая компания «Согаз» выплатит по 3 млн руб. родственникам погибших при происшествии на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе страховой компании. Выплаты предназначены иждивенцам, а при их отсутствии — близким родственникам.

Сегодня на заводе произошел взрыв с последующим пожаром при устранении разгерметизации оборудования на производстве каучука. По последним данным, погибли два человека, еще 72 пострадали.

Возгорание локализовано, продолжается тушение отдельных очагов. Основные производственные мощности предприятия не затронуты. Проверка качества воздуха в жилых районах не выявила превышений норм. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.