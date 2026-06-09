«Согаз» нарастил сборы за счет фармацевтики и зерна

«Согаз» в 2025 году увеличил сборы в сегменте страхования перевозок на 26%, до 4 млрд руб., несмотря на сокращение рынка. Об этом в интервью «Ъ» рассказала глава дирекции андеррайтинга специальных видов страхования компании Наталья Волкова.

По ее словам, ранее страховщик в основном работал с перевозкой энергоносителей и оборудования, однако в 2025 году активнее вышел в FMCG, фармацевтику и балковые грузы, в том числе зерно. Эти направления, отметила Волкова, относятся к высокорискованным и требуют обязательной страховой защиты.

Она пояснила, что особенно чувствительна к рискам фармацевтика, где стоимость партий может достигать миллиардов рублей. «Согласно статистике, при перевозке таких грузов велика вероятность их повреждения или утраты из-за колебания температур, ДТП, возгорания, кражи. Клиенты это осознают и всегда покупают полисы»,— сказала она.

Госпожа Волкова добавила, что спрос на страхование в этих сегментах позволил компании улучшить результаты даже на фоне снижения рынка.

Подробнее — в интервью Натальи Волковой «Ъ».