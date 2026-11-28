«Живая почва удерживает углерод, мертвая — отпускает»
Чем занимаются в России и мире специалисты по изучению опустынивания
Любители путешествий знают, что ноябрь — хорошее время для посещения пустынь. Но ученые бьют тревогу: опустынивание превращается в глобальную проблему. В очередной раз ее обсуждали на недавней «Конференция сторон» в Монголии, вырабатывая решения по реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Почему проблема с каждым годом острее и что с этим делать, рассказывает эколог Наталья Данилина.
Наталья Данилина — специалист по природоохранной деятельности и заповедному делу, президент фонда «Заповедное посольство», директор экоцентра «Заповедники», почетный член Руководящего комитета Всемирной комиссии по охраняемым территориям (World Commission on Protected Areas, WCPA)
В чем проблема?
— Для кого эта конференция?
— На ней собираются представители государств, которые подписали в 1994 году Конвенцию ООН по борьбе с опустыниванием, UNCCD, и считают, что есть эта проблема, и ее нужно решать совместными усилиями. В нашей стране эта проблема тоже существует.
Опустынивание — это не когда все превращается в Сахару. Это значит, что происходит деградация земель: они теряют свои качества, плодородие, становятся менее продуктивными или вообще непригодными для того, чтобы на них что-то росло. За 30 лет на Земле почти 78% суши стало суше, площадь засушливых земель выросла на 4,3 млн квадратных километров — суммарно это территория больше Индии. При худшем сценарии к концу века в засушливой зоне будет жить до 5 млрд человек. Сейчас на ней проживают 2,3 млрд.
— Почему вообще это происходит?
— Это связано как с изменением климата и с глобальными тенденциями, так и с человеческой деятельностью: земля осваивается очень интенсивно, и из-за колоссальных вырубок исчезают леса, которые играют очень важную роль в сохранении и почвы, и биосферы в целом. Кроме того, немалую роль тут играет выпас скота. Казалось бы, это естественный процесс, но, если огромные стада выпасают на ограниченных территориях, вся растительность там оказывается съеденной, почва — истоптанной до такого состояния, что на ней уже ничего не растет.
— Сейчас темпы опустынивания увеличились?
— Деградацию земель усугубляет изменение климата, особенно в засушливых районах, а еще — нерациональное использование пастбищ, перевыпас, когда на одной территории длительно остается больше скота, чем это допустимо.
Раньше было кочевое скотоводство, когда животных выпасали сначала на одном месте, потом отводили в другое. Там, откуда скот ушел, растительность восстанавливалась. Сейчас во многих местах кочевое скотоводство исчезло — людям так стало жить некомфортно. Времена, когда они перемещались вместе со скотом,— в прошлом.
В то же время в стадах, которые разводит человек, намного больше животных, чем диких копытных в природе, это тоже повышает нагрузку на территории.
Еще люди неправильно используют воду. Например, строят плотину не там, где можно, или используют воду в чрезмерно больших объемах. Изменяется гидрорежим, возникает угроза засоления и высыхания земель, и они тоже становятся непригодными для сельского хозяйства, для жизни дикой природы.
— Где именно в нашей стране существуют такие проблемы?
— Во многих регионах — с той или иной степенью остроты. В зоне риска — 123,4 млн гектаров сельскохозяйственных земель. А, по данным Федерального научного центра агроэкологии РАН, опустыниванию уже подвержено около 84 млн гектаров.
Особенно острая ситуация в Калмыкии, Дагестане, Астраханской области.
Например, в Калмыкии и Дагестане, неподалеку от Кизляра, на площади 3,2 млн гектаров сформировалась настоящая пустыня. В Астраханской области более 1,3 млн гектаров сейчас находится в стадии деградации, и проблема продолжает нарастать.
Что делать?
— Насколько я знаю, еще в 1950-е годы в наших степях создавались лесополосы для предотвращения пыльных бурь. Это помогло?
— Да, был такой успешный опыт. Есть и другой важный инструмент сохранения и восстановления природы — это особо охраняемые природные территории. На них прекращается хозяйственная деятельность, и природа начинает восстанавливаться сама. Иногда ей нужна определенная помощь, например в том же изменении нарушенного гидрорежима, в создании искусственных водоемов, а иногда достаточно просто не вмешиваться и ждать. Тогда естественные природные процессы, может быть, не быстро, но сами восстанавливают плодородность земель. Показателен опыт заповедника «Черные земли» в Калмыкии, где идет активная работа в этом направлении.
— Каким образом это происходит?
— С помощью фитомелиорации: посадки растений, устойчивых к засушливому климату, ограничения доступа скота — на основной территории заповедника скот не выпасается уже более 30 лет, а также с помощью естественного восстановления биологических почвенных корок — сообществ цианобактерий, лишайников и мхов, которые формируются сами. Итог: в «Черных землях» площадь открытых песков сократилась почти на 25% — со 116 тыс. до 88 тыс. гектаров за семь лет. Таковы данные спутникового мониторинга и наблюдения минсельхоза Калмыкии. Это достаточно серьезно.
Также идет работа в Ростовской области. Там черноземная зона, но плодородие при масштабных нарушениях начинает падать. Поэтому тоже принимаются меры — например, охрана сохранившихся природных территорий, налаживание правильного севооборота, рационального использования пастбищ и так далее.
— Но ведь пустыни на Земле существовали всегда. Они для чего-то нужны биосфере?
— Конечно. Та же Сахара: там есть жизнь, там могут существовать некоторые организмы. Они активные участники глобального круговорота минеральных веществ, водного баланса. В пустынях сложились уникальные природные сообщества, характерные только для определенного климата: очень высоких температур, изначально достаточно бедных почв. Там природа приспосабливается, формируются организмы-экстремофилы. Но зачастую пустыни создает человек. Помните освоение целины — с распашкой огромных степных пространств, на которых существовали сложившиеся экосистемы, стабильно поддерживаемые многие тысячелетия? Именно это неосторожное, неграмотное вмешательство стало приводить к пыльным бурям: обедненный слой почвы не мог быть устойчивым, и сильные ветры начинали разрушение почвенного покрова, степь начинала опустыниваться.
Что уже делают?
— Вернемся к конференции. Какие страны в ней участвовали кроме России?
— Более 5 тыс. делегатов из 197 стран—участниц Конвенции. Хозяйкой выступала Монголия, и это неслучайно: 2026-й ООН объявила Международным годом пастбищ и скотоводов, а Монголия — страна с древней кочевой традицией, треть населения в ней занимается пастушеством.
И впервые за всю историю Конвенции в центре глобальной повестки оказались пастбища.
Они покрывают больше половины суши, обеспечивают 2 млрд человек, ими занимаются 0,5 млрд пастухов. Но при этом в национальных климатических планах — так называемых NDC, национально определяемых вкладах,— пастбища упоминаются только у 24 стран. Для сравнения: леса — у 181. И вот наконец в Улан-Баторе запустили флагманскую программу по пастбищам — 45 проектов, $1,2 млрд. За всю историю Конвенции ничего подобного для пастбищ не было. Экономическая логика проста: по данным, которые представили на конференции, каждый доллар, вложенный в восстановление пастбищ, приносит от четырех до шести долларов отдачи; а в целом по восстановлению земель — от семи до тридцати.
Яркая деталь конференции — «Караван Шелкового пути». Это трансъевразийская экспедиция, которая символически соединила прошлую конференцию в Эр-Рияде с нынешней в Улан-Баторе. Караван оттуда сюда прошел около 6 тыс. километров через девять стран: Саудовскую Аравию, Иорданию, Турцию, Россию, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Китай и Монголию. Стартовал в мае в Турции, финишировал в Улан-Баторе в середине августа. Участники — пастухи, ученые, послы доброй воли ООН — собирали истории сообществ, опыт восстановления пастбищ. Все это потом легло на стол переговорщиков.
— Какие проекты представили страны-участницы?
— Самые разные. Например, Китай рассказал про программу «Три северных защитных лесонасаждения»: ее целевой показатель, рассчитанной на 1978–2050 годы,— 66 млрд деревьев. Саудовская Аравия — про «Саудовскую зеленую инициативу», запущенную в 2021 году: ее долгосрочная цель — 10 млрд деревьев и 40 млн гектаров, промежуточная, к 2030 году,— 2,5 млн гектаров. К конференции они восстановили 1 млн гектаров, посадили более 159 млн деревьев. И 26 августа ООН присвоила программе Саудовской Аравии статус World Restoration Flagship («Мировой флагман восстановления»). Этого статуса также удостоились еще два проекта: бразильская инициатива «Аратикум» по восстановлению Серрадо — тропической саванны с самым богатым биоразнообразием в мире и Сахельская программа Всемирной продовольственной программы ООН. Всего в мире 30 инициатив получили этот статус.
Цель африканской программы «Великая зеленая стена» — восстановление 100 млн гектаров к 2030 году. В Узбекистане около 2 млн гектаров зеленых насаждений, в основном саксаул, высажены на иссушенном дне Аральского моря. Межрегиональная группа «Центральная Азия — Россия» представила в российском павильоне три совместных доклада: первый региональный обзор Центральной Азии в рамках Global Land Outlook, доклад по нейтральному балансу деградации земель и работу по углеродному земледелию.
Наш фонд «Заповедное посольство» тоже участвовал, вместе с коллегами из ООПТ (Особо охраняемые природные территории.— “Ъ”), в составе делегации Минприроды России и ассоциации «Национальная сеть Глобального договора ООН». Мы говорили о том, как совместные усилия бизнеса, заповедных территорий и некоммерческих организаций дают измеримый результат в восстановлении природных экосистем. О волонтерских программах — как их планировать стратегически, как готовить добровольцев, чтобы их вклад реально помогал природе и вызывал доверие людей, особенно местных сообществ. О международных стажировках для обмена опытом — в них уже приняли участие коллеги из российских ООПТ и 15 стран-партнеров. Об итогах и перспективах трансграничного сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия. Об обустройстве троп, иной инфраструктуры как об инструменте предотвращения деградации земель при развитии туризма. И главное — об экопросвещении, потому что без понимания проблем обществом, без его поддержки поставленные природоохранные цели не могут быть достигнуты.
— Какие конкретно меры принимаются для борьбы с опустыниванием?
— Есть госпрограмма «Земля»: мелиорация, возвращение заброшенных угодий в оборот, цель — 13,2 млн гектаров к 2030 году.
Расскажу подробнее о том, что показала наша делегация. Начну с того, что устройство заповедников — это инструмент восстановления. Пример — Оренбургский заповедник, где с нуля запущена программа реинтродукции лошади Пржевальского. Выбрана степная территория, подходящая по природным условиям. Завезены лошади, которые стали основателями новой популяции этих животных. Сейчас там уже более 130 лошадей, содержащихся в полувольном режиме. И это один из самых успешных проектов в мире. Лошади Пржевальского играют ключевую роль в степной экосистеме. Их выпас — естественный процесс, который способствует поддержанию биоразнообразия степи.
Еще один важный аспект — природоохранная инфраструктура. Обустроенные тропы на ООПТ позволяют регулировать потоки людей, защищать наиболее уязвимые участки от вытаптывания.
В аридных зонах (засушливых, от лат. aridus — «сухой».— “Ъ”) плодородный слой тонкий, и любое воздействие, которое в других местах не столь заметно, здесь может вызвать необратимые последствия. Нужны приподнятые над землей настилы троп, чтобы не вытаптывалась трава и почва, нужны правильно выбранные архитектурные решения различных строений в условиях сильных ветров и так далее. Подобный опыт был представлен нашим фондом и коллегами из ООПТ.
А если не делать?
— Можно ли сказать, что всех этих мер недостаточно?
— Опыт решений накоплен немалый, но проблем по-прежнему хватает, и по масштабу государственных вложений мы, без сомнения, уступаем тем странам, которые давно с этим работают. Я уже говорила о том, что было представлено на конференции. Китай сажает миллиарды деревьев с 1978 года, Саудовская Аравия за пять лет восстановила 1 млн гектаров, Африка движется к 100 млн. Это колоссальные программы, рассчитанные на десятилетия, с многомиллиардными вложениями. Нам есть куда расти. Меры принимаются, делаются серьезные вложения — но этого недостаточно, потому что освоение земель идет еще быстрее. Хозяйственная деятельность не останавливается ни на день.
— Что вы думаете о программе, связанной с углеродными единицами?
— Думаю, это тоже важный инструмент. Почему это связано с опустыниванием? Здоровая почва — крупнейший наземный резервуар углерода, его в почве больше, чем в атмосфере и во всей биомассе, вместе взятых. Когда земля деградирует, органика в почве окисляется и уходит в атмосферу как CO?. Живая почва удерживает углерод, мертвая — отпускает. Если компания реализует климатический проект — восстанавливает земли, сокращает выбросы — и результат прошел верификацию, то есть подтвержден официальной проверкой, она получает углеродные единицы. Это закреплено в федеральном законе 2021 года, № 296-ФЗ. Одна единица — это одна тонна CO?-эквивалента. По сути, торгуемый актив, его можно продать или зачесть как компенсацию углеродного следа.
Появляются проекты для оценки такой деятельности. Например, в 2025 году «Сбер» представил искусственный интеллект — систему Verda. Она работает по соглашению с Калмыкией: по спутниковым снимкам и определенным алгоритмам находит очаги деградации, оценивает, какие восстановительные меры сработали, а какие нет, и подбирает рекомендации. На конференции представители «Сбера» отмечали, что в зоне риска опустынивания находятся 115 млн гектаров сельхозугодий в 36 регионах, и банк делает ставку на технологические инструменты, позволяющие заблаговременно выявлять угрозы.
— Насколько я знаю, ко всему этому подключена и Российская академия наук?
— Да. Например, Институт космических исследований, ИКИ РАН, вместе с Дагестанским федеральным исследовательским центром создали базовые элементы технологии спутникового мониторинга опустынивания аридных пастбищ. Они впервые составили карты многолетних изменений подвижных песков с 2019 по 2025 год с учетом сезонной динамики для Астраханской области, Ставропольского края, Дагестана, Калмыкии и Чечни. А Минсельхоз использует наработки ИКИ РАН для спутникового контроля границ опустынивания. К 2026 году ведомство планирует завершить уточнение этих границ, чтобы на их основе сформировать региональные планы борьбы с опустыниванием.
— В фильме «Кин-дза-дза» показана планета, представляющая собой огромную пустыню. Такой может стать Земля, если люди не изменят свое отношение к почве?
— Если использование природных ресурсов не станет грамотным и устойчивым, если люди будут забывать о необходимости их сохранения, то мы к этому можем прийти. Тому есть примеры: в Африке, где земли использовали до предела, опустынивание нарастает, люди начинают уходить с этих земель, там никто больше жить не может. Но если мы всю Землю превратим в пустыню, куда мы уйдем?