Наш фонд «Заповедное посольство» тоже участвовал, вместе с коллегами из ООПТ (Особо охраняемые природные территории.— “Ъ”), в составе делегации Минприроды России и ассоциации «Национальная сеть Глобального договора ООН». Мы говорили о том, как совместные усилия бизнеса, заповедных территорий и некоммерческих организаций дают измеримый результат в восстановлении природных экосистем. О волонтерских программах — как их планировать стратегически, как готовить добровольцев, чтобы их вклад реально помогал природе и вызывал доверие людей, особенно местных сообществ. О международных стажировках для обмена опытом — в них уже приняли участие коллеги из российских ООПТ и 15 стран-партнеров. Об итогах и перспективах трансграничного сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия. Об обустройстве троп, иной инфраструктуры как об инструменте предотвращения деградации земель при развитии туризма. И главное — об экопросвещении, потому что без понимания проблем обществом, без его поддержки поставленные природоохранные цели не могут быть достигнуты.