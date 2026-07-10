Мужество «музыканта» не оценили в суде

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд узаконил отказ еще одному бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» в признании его участником добровольческого формирования, воевавшего в Донбассе. Потерявший в боях ногу и ставший кавалером ордена Мужества пулеметчик надеялся получить положенную военным инвалидам компенсацию более чем в 9 млн руб. Однако ЧВК была названа не относящейся к Минобороны структурой. Ранее на таких же основаниях суд отказал вдове погибшего вагнеровца, поскольку отряд, в котором он воевал, имел «неопределенный правовой статус». В других судах награждение «музыкантов» медалью «За отвагу» признается фактическим доказательством участия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Согласно данным базы суда, иск к Минобороны и АО «Согаз» как страховщику военного ведомства 45-летний Нурлан Айтибеков подал еще летом прошлого года. Этнический киргиз, он несколько лет назад приехал в Россию на заработки, а летом 2022 года добровольно вступил в ЧВК «Вагнер». Штурмовой отряд, в котором он служил пулеметчиком, оказался в самом пекле — участвовал в «бахмутской мясорубке». Как вспоминает сам Нурлан Айтибеков, к ним «прилетало все, что было у врага».

10 августа 2022 года при выполнении боевой задачи боец был тяжело ранен осколками в ногу, которую врачи были вынуждены ампутировать. Уже 22 сентября того же года указом президента России Нурлан Айтибеков был награжден орденом Мужества. В судьбе орденоносца-инвалида, получившего российское гражданство и решившего остаться жить в Подмосковье, приняли участие представители ЛДПР, включая лидера партии Леонида Слуцкого. Бойца отправили на протезирование и реабилитацию.

В признании его бойцом добровольческого формирования, участвовавшего в освобождении Донбасса, это не помогло. Тогда герой вместе со своим адвокатом Вадимом Мирошниченко обратились в Мещанский райсуд столицы по месту нахождения одного из ответчиков — компании «Согаз». Помимо самого признания, он просил взыскать с военного ведомства единовременные выплату и пособие, а также страховую сумму. Всего — около 9,1 млн руб.

Представители страховой компании в суде заявили, как следует из находящихся в открытом доступе материалов гражданского дела, что «доказательства, свидетельствующие о том, что на момент рассмотрения настоящего гражданского дела ЧВК "Вагнер" отнесена к добровольческим формированиям, созданным в порядке, предусмотренном ФЗ "Об обороне", в деле отсутствуют». А ответчик со стороны Минобороны, в свою очередь, уточнил, что «получение государственных наград не является подтверждением того, что Айтибаев принимал участие в СВО в качестве военнослужащего или добровольца». В итоге суд, не ставя под сомнение подтвержденное справкой Национального центра управления обороной РФ участие Айтибаева в СВО, 5 декабря прошлого года ему все же отказал, посчитав, что он «не имеет правовых оснований для производства указанных выплат». Вагнеровец обжаловал решение райсуда в Мосгорсуде, но он 2 июля этого года подтвердил его.

«Мы пойдем в кассационную инстанцию»,— заявил “Ъ” господин Мирошниченко. Он напомнил, что недавно аналогичные решения те же Мещанский и Мосгорсуд приняли по отказу в выплате компенсаций вдове погибшего на СВО Амана Айдралиева. Тогда, как рассказывал “Ъ”, суд также посчитал, что ЧВК «Вагнер» имела «неопределенный правовой статус».

Как говорят юристы, единой судебной практики по таким делам нет. В частности, недавно в Ивановской области суды сначала несколько раз отказывали в компенсациях потерявшему при подрыве на мине стопу экс-бойцу ЧВК. Однако 2-й кассационный суд общей юрисдикции в Москве решения нижестоящих инстанций отменил, вернул на стадию апелляционного рассмотрения, которая присудила признанному ветераном боевых действий добровольцу выплату в несколько миллионов рублей. И едва ли не решающую роль сыграла врученная инвалиду 2-й группы, как и Нурлану Айтибекову, госнаграда.

«Награждение бойца ЧВК медалью "За отвагу" за проявленное им мужество на поле боя в ходе СВО фактически является подтверждением со стороны государства его участия в боевых действиях в составе организации, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ»,— сказано в решении суда.

Сергей Сергеев