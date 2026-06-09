«Согаз» сообщил о росте рисков для судоходства на Ближнем Востоке

Военный конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать давление на рынок морского страхования и судоходства. Об этом в интервью «Ъ» заявила глава дирекции андеррайтинга специальных видов страхования «Согаза» Наталья Волкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По ее словам, после начала конфликта в регионе сотни судов оказались заблокированы, а международные страховщики начали в одностороннем порядке отзывать договоры страхования. «Можно было наблюдать 20-кратное увеличение ставок. В настоящее время ситуация остается прежней»,— отметила она.

Госпожа Волкова рассказала, что страховщики сейчас рассматривают каждый заход судна в регион в индивидуальном порядке, оценивая уровень риска и возможность предоставления покрытия.

При этом «Согаз», по словам госпожи Волковой, сохранил страховую защиту для российских компаний, чтобы суда могли покинуть опасную зону. Компания продолжает страховать рейсы в регион, согласовывая условия программ отдельно с каждым клиентом. На фоне сохраняющейся напряженности перевозчики сокращают грузооборот и число рейсов через опасные районы, усиливают меры безопасности и переориентируют маршруты, добавила Наталья Волкова.

Подробнее — в интервью Натальи Волковой «Ъ».