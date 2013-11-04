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26 августа, понедельник
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00:25
Главные анонсы 26 августа
25/08
Поставки дизеля из России на Украину в августе снизились вдвое
25/08
Главные анонсы 26 августа—1 сентября
25/08
Reuters: Иран запросил у Запада разрешение на экспорт 700 тыс. баррелей нефти в сутки
02:57
Бюст Гагарина открыли в американском Кливленде
02:29
Президент Абхазии лидирует на выборах главы страны
01:59
Мнучин заявил о возможном праве Трампа призвать американские компании уйти из Китая
01:29
Назван возраст часто посещающих Москву туристов
00:54
В Великобритании закрасили граффити Бэнкси
00:25
Правительство Франции положительно оценило визит главы МИД Ирана
25/08
В Судане от наводнений и ливней погибли не менее 60 человек
25/08
В Кремле надеются на здравый смысл участников G7 в переговорах с Россией
25/08
Израиль сообщил о пуске трех ракет из сектора Газа
25/08
Две китайские компании ждут согласования сделки по покупке более 50% акций «Мотор Сич»
25/08
Явка на выборах в Абхазии превысила порог в 50%
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(обновлено: 25.08.2019)
Деятельность "Вертолетов России"
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«Вертолеты России» получат $120 млн от китайцев
1
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Правительство готовит массовое списание старых вертолетов
1
Лопастям указ не писан
Передача ОАК «Ростеху» откладывается из-за «Вертолетов России»
2
ОАК влетит в «Ростех» на МС-21
А затем может быть объединена с «Вертолетами России»
«Вертолеты России» летят за три моря
Холдинг хочет поставлять Индии палубные Ка-226Т
«Вертолетам России» помогут раскрутиться
Холдинг закупит у ОДК замену украинским двигателям
«Вертолеты России» поднимутся на мирном небе
Холдинг расширит поставки гражданской техники
Индия остыла к «Вертолетам России»
Переговоры о продаже 5% акций заморожены
«Вертолеты России» снимают погоны
Холдинг увеличит до 50% долю гражданской продукции
21
«Вертолеты России» не тянут без Украины
Холдинг снижает прибыль и поставки
1
На "Вертолеты России" денег у арабов не хватило
Теперь инвесторов поищут в Индии
«Вертолеты России» улетели на Ближний Восток
«Ростех» продал 12% акций холдинга арабским инвесторам
Лопасть перемен
Замглавы Минпромторга может возглавить "Вертолеты России"
Предпродажные дивиденды
"Вертолеты России" выплатят акционерам рекордную сумму
2
"Вертолеты России" ждут экспортного окна
Холдинг не может загрузить завод в Казани
1
«Ростех» нашел деньги в ОАЭ
25% акций «Вертолетов России» купят РФПИ и арабский инвестфонд
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия