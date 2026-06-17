«Вертолеты России» поставят более 20 гражданских Ми-171 в Тегеран
Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) подписал документы на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Об этом сообщили в компании.
Ми-171
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач»,— указано в заявлении.
Как рассказал гендиректор холдинга Николай Колесов, Иран — давний партнер Ростеха. По словам господина Колесова, в республике эксплуатируют десятки гражданских вертолетов российского производства, которые используются в ключевых отраслях экономики. Несколько вертолетов российская сторона планирует передать Тегерану в 2027 году.
Сотрудничество между Россией и Ираном в военно-технической сфере активно развивается, несмотря на санкции. Это партнерство охватывает не только поставки техники, но и возможное совместное производство. Российская сторона готова обеспечить страны, заинтересованные в выпуске российских вооружений и военной техники на своей территории, всем необходимым.
Иран, в свою очередь, проявляет интерес к развитию транспортного сектора, в частности, железных дорог, и является системообразующей страной в стратегии России по выстраиванию макроэкономической зоны в Большой Евразии. Однако усиление сотрудничества в сфере вооружений между Ираном и Россией вызывает обеспокоенность США, которые анонсировали санкции против тех, кто вовлечен в военно-техническое взаимодействие двух стран.