«Вертолеты России» поставят более 20 гражданских Ми-171 в Тегеран

Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) подписал документы на поставку 21 гражданского вертолета Ми-171 для общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Об этом сообщили в компании.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ми-171

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач»,— указано в заявлении.

Как рассказал гендиректор холдинга Николай Колесов, Иран — давний партнер Ростеха. По словам господина Колесова, в республике эксплуатируют десятки гражданских вертолетов российского производства, которые используются в ключевых отраслях экономики. Несколько вертолетов российская сторона планирует передать Тегерану в 2027 году.