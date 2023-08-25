Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ГТЛК отозвала у «Русских вертолетных систем» 16 вертолетов из-за задолженности

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) досрочно завершила контракт о лизинге 16 вертолетов, переданных «Русским вертолетным системам» (РВС). Причина такого решения — задолженность РВС в размере 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ГТЛК.

Долг «Русских вертолетных систем» по просроченным лизинговым платежам превышает 300 млн руб., задолженность по утвержденным судом мировым соглашениям — 660 млн руб. Вертолеты изымут и передадут другим арендаторам.

17 августа Государственная транспортная лизинговая компания провела встречу с представителями «Русских вертолетных систем» для решения ситуации с задолженностью. «Однако клиент занял неконструктивную позицию и сформулированных предложений по урегулированию долга не представил»,— заявили в ГТЛК.

По данным компании, «Русские вертолетные системы» пропускали платежи на протяжении года, несмотря на реструктуризацию долга в ноябре 2022-го. Кроме того, как отметили в компании, «Русские вертолетные системы» без согласования перегнали два вертолета в Турцию. В августе этого года после проверки Ространснадзора у компании изъяли сертификат на обслуживание воздушных судов. Это произошло после апрельского крушения вертолета компании в Волгоградской области. При крушении вертолета погиб пилот.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...