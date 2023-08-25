ГТЛК отозвала у «Русских вертолетных систем» 16 вертолетов из-за задолженности

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) досрочно завершила контракт о лизинге 16 вертолетов, переданных «Русским вертолетным системам» (РВС). Причина такого решения — задолженность РВС в размере 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ГТЛК.

Долг «Русских вертолетных систем» по просроченным лизинговым платежам превышает 300 млн руб., задолженность по утвержденным судом мировым соглашениям — 660 млн руб. Вертолеты изымут и передадут другим арендаторам.

17 августа Государственная транспортная лизинговая компания провела встречу с представителями «Русских вертолетных систем» для решения ситуации с задолженностью. «Однако клиент занял неконструктивную позицию и сформулированных предложений по урегулированию долга не представил»,— заявили в ГТЛК.

По данным компании, «Русские вертолетные системы» пропускали платежи на протяжении года, несмотря на реструктуризацию долга в ноябре 2022-го. Кроме того, как отметили в компании, «Русские вертолетные системы» без согласования перегнали два вертолета в Турцию. В августе этого года после проверки Ространснадзора у компании изъяли сертификат на обслуживание воздушных судов. Это произошло после апрельского крушения вертолета компании в Волгоградской области. При крушении вертолета погиб пилот.

Анастасия Ларина