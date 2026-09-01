Минпромторг готов поставлять обновленные Ан-2 с 2028 года
С 2027 года Минпромторг готов поставлять обновленный Ан-2 со старым двигателем, сообщил вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, поставки Ан-2 с новым двигателем ВК-800 возможны с 2028 года.
Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
«Вы знаете, не могу сказать, что мне кажется этот выход идеальным, потому что немножко обидно, что мы 60–80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся»,— сказал господин Трутнев ТАСС на полях ВЭФ.
По мнению вице-премьера, нужно сконцентрировать усилия для выпуска нового легкового самолета. Однако, как считает Юрий Трутнев, «если сейчас пока наши замечательные авиаконструкторы не могут нам предложить ничего, кроме Ан-2, значит, давайте пока будем летать на Ан-2».
В августе Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») утвердила макет турбовинтового двигателя ВК-1600С. Он предназначен для малых пассажирских самолетов, в том числе для Ан-2 и Ан-3. Двигатель разрабатывается на петербургском предприятии «ОДК-Климов». Его мощность составит 1450 лошадиных сил. Он рассчитан на работу на высоте до 4500 м.
В августе 2026 года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в «Ростех», утвердила макет турбовинтового двигателя ВК-1600С, предназначенного для малых пассажирских самолетов, включая Ан-2 и Ан-3. Разработка двигателя ведется на петербургском предприятии «ОДК-Климов», при этом степень унификации вертолетного и самолетного двигателей оценивается в 60–65%. Его мощность составит 1450 лошадиных сил, что позволяет использовать его на высоте до 4500 м при температурах от -50 до +55 °С.
Проект разработки замены Ан-2 — самолета «Байкал» (ЛМС-901) — сталкивался с проблемами в части двигателя, хотя госконтракт на его доработку с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) действует до 2027 года. Первый полет «Байкала» с российским двигателем ВК-800, который также разрабатывался для этого самолета, ожидается в ближайшее время. Юрий Трутнев, вице-премьер, в мае 2025 года выражал обеспокоенность судьбой «Байкала», отмечая, что разработка самолета «зашла в тупик».
В Минпромторге планируют запустить серийное производство «Байкала» в конце 2026 года, несмотря на то, что ранее возникали сложности с разработкой двигателя. По состоянию на 2025 год, Минпромторг анонсировал выделение дополнительных 10 млрд рублей на разработку самолета до 2027 года, а Юрий Трутнев ранее предложил найти другого подрядчика для проекта «Байкал».