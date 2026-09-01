Минпромторг готов поставлять обновленные Ан-2 с 2028 года

С 2027 года Минпромторг готов поставлять обновленный Ан-2 со старым двигателем, сообщил вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, поставки Ан-2 с новым двигателем ВК-800 возможны с 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Вы знаете, не могу сказать, что мне кажется этот выход идеальным, потому что немножко обидно, что мы 60–80 лет летали на Ан-2 и снова мужественно к нему возвращаемся»,— сказал господин Трутнев ТАСС на полях ВЭФ.

По мнению вице-премьера, нужно сконцентрировать усилия для выпуска нового легкового самолета. Однако, как считает Юрий Трутнев, «если сейчас пока наши замечательные авиаконструкторы не могут нам предложить ничего, кроме Ан-2, значит, давайте пока будем летать на Ан-2».

В августе Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») утвердила макет турбовинтового двигателя ВК-1600С. Он предназначен для малых пассажирских самолетов, в том числе для Ан-2 и Ан-3. Двигатель разрабатывается на петербургском предприятии «ОДК-Климов». Его мощность составит 1450 лошадиных сил. Он рассчитан на работу на высоте до 4500 м.