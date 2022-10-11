И без вертолета есть чем заняться

Премия шведского Риксбанка в области экономики в память Альфреда Нобеля присуждена авторам уже давно классических работ, в ранних 1980-х объяснявших сложную связь между работой банков и динамикой посткризисного восстановления экономик. Модель Даймонда—Дибвига и идеи Бена Бернанке о природе банковских кризисов во время Великой депрессии в США остаются одним из оснований неокейнсианской денежно-кредитной политики (ДКП) центробанков. Впрочем, экономический Нобель 2022 года более «гуманитарен», чем прежние: в конечном счете он о том, почему обществу, часто ненавидящему банки, без них не обойтись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бену Бернанке (на фото), Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу присуждена Нобелевская премия за идеи о банках, которые спустя 40 лет уже считаются тривиальными Фото: SHAWN THEW / EPA-EFE / Vostock Photo Дуглас Даймонд Фото: Reuters / Jim Vondruska Филип Дибвиг Фото: Reuters / Amanda Sabga Следующая фотография 1 / 3 Бену Бернанке (на фото), Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу присуждена Нобелевская премия за идеи о банках, которые спустя 40 лет уже считаются тривиальными Фото: SHAWN THEW / EPA-EFE / Vostock Photo Дуглас Даймонд Фото: Reuters / Jim Vondruska Филип Дибвиг Фото: Reuters / Amanda Sabga

То, что экс-глава ФРС и автор одного из самых популярных мемов в экономике («вертолетные деньги») Бен Бернанке, до этого работавший в MIT и правительстве США как макроэкономист-теоретик, рано или поздно получит свою Нобелевскую премию по экономике, были уверены многие, но мало кто мог угадать, за что именно. Решение комитета в 2022 году — видимо, тот самый случай, когда награжденный во многом поддерживает реноме награждающих. Премию Бернанке разделит с двумя другими экономистами — профессорами Йеля Дугласом Даймондом и Филипом Дибвигом. Модель Даймонда—Дибвига, демонстрирующая трансформацию внутри банков коротких активов в длинные пассивы и риски, создаваемые «банковскими набегами» для банковских балансов и экономики в целом (работа 1983 года), перекликается с работой Бернанке того же года, в которой тогда еще экономист из Принстона предложил новое объяснение тому, почему банковские кризисы, следовавшие после начала Великой депрессии 1929 года, были столь длительны, а посткризисное восстановление — столь медленным.

При этом, вероятно, главная с точки зрения темы премии 2022 года работа — это статья Дугласа Даймонда 1984 года, где он очень осторожно рассуждает о том, как и почему в банковской системе с частичным резервированием банкиры оценивают качество длинных кредитов. При этом уже в статье Бернанке 1983 года сделано предположение, но без четких доказательств: банки как финансовые посредники определяют активность в реальном секторе экономики. Если модель Даймонда—Дибвига — это объяснение того, что следует для банковской системы из превращения ей коротких депозитов в длинные кредиты и инвестиции, то идея Бернанке (и ему удалось проверить ее работоспособность на посту главы ФРС США) в том, зачем вообще нужны в современной экономике столь хрупкие, ненадежные и нуждающиеся в постоянном надзоре конструкции.

У всех трех этих работ была очевидная тогда цель — ответ на вопрос о том, нужна ли и зачем нужна система страхования вкладов. Первые частные институты для этого появились в США в первой половине XIX века, а целевое госагентство FDIC — в 1934 году, и почти полвека его работу сопровождали яростные споры о том, зачем оно нужно. Даймонд и Дибвиг показали, как работа FDIC и сходных институтов в других юрисдикциях стабилизирует настроения вкладчиков и уменьшает вероятность «банковских набегов», а заодно описали в формальной модели то, как связаны банковские кризисы с последующим экономическим ростом, это значимо увеличило точность больших экономических моделей. Вместе с концепцией Бернанке о том, почему банковские кризисы ведут к последующему снижению инвестиций в экономике, все это в итоге легло в основание современной неокейнсианской модели ДКП — три нобелиата 2022 года де-факто описали в ней работу кредитного канала трансмиссии. Комитет Риксбанка специально отмечает, что то, что построено на этом фундаменте экономистами за почти 40 лет, испытывалось в кризисах 2008–2009 годов и в пандемию COVID-19 уже как основной способ сохранения среднесрочного экономического роста. То, что финансовые посредники, в первую очередь банки,— необходимый элемент стабильной экономики, по крайней мере в XX–XXI веках, в это время центробанками уже не обсуждалось и считалось аксиомой. Теперь же у этой аксиомы есть признанные авторы, и по-прежнему высокая популярность альтернативных объяснений сценария Великой депрессии, да и вообще альтернативных идей в этой области, не мешает признанию важности идей Даймонда, Дибвига и Бернанке: за 40 лет практика их не опровергла.

Дмитрий Бутрин