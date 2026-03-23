Росавиация ограничила срок сертификата вертолетной авиакомпании «Гранат»
Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта вертолетной авиакомпании «Гранат» до 18 июня. Если до указанной даты перевозчик не устранит замечания, его сертификат аннулируют, сообщили в Telegram-канале агентства.
Решение принято после профилактического визита специалистов Ространснадзора на производственную базу «Граната» в городе Артем Приморского края. В проверке участвовали специалисты центрального аппарата и Дальневосточного МТУ Росавиации. В результате, уточнили в агентстве, «выявлены множественные нарушения воздушного законодательства России».
«От авиакомпании ждем повышения контроля за поддержанием летной годности и развития культуры выполнения полетов: роста дисциплины экипажей, улучшения организации летной работы и повышения качества взаимодействия с пассажирами»,— прокомментировал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
По этому же вопросу господин Ядров накануне встречался с собственником «Граната» Василием Чихуновым. На переговорах обсуждалась ситуация в авиакомпании и выявленные при проверке нарушения. Аналогичные визиты вице-премьер Виталий Савельев поручил провести на производственных базах более 50 региональных авиакомпаний. Поводом стало крушение самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» в Приамурье в июле 2025 года.
Вертолетная авиакомпания «Гранат» основана в 1999 году. Базируется в аэропорту Владивостока (Кневичи). Регулярно летает по Приморскому краю, а также выполняет авиационные работы и грузовые перевозки. В парке «Граната» — около 15 вертолетов. За прошлый год авиакомпания перевезла свыше 6 тыс. пассажиров. В январе-февраля 2026-го — 746 человек.