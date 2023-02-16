«Ведомости»: «Ростех» заключил контракты на поставку самолетов лизинговым компаниям на 219 млрд рублей

Структуры госкорпорации «Ростех» заключили контракты на поставку 149 самолетов и вертолетов государственным лизинговым компаниям на сумму 219 млрд руб. по поручению президента России Владимира Путина. Ожидается, что премьер-министр России Михаил Мишустин объявит об этом на заседании правительства 16 февраля. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации «Ведомостей», твердый контракт заключен на поставку Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК; входит в «Ростех») 63 самолетов лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» (входит в «Ростех»). ОАК должна поставить 34 SSJ-New, 18 МС-21 и 11 Ту-214 на сумму 175,4 млрд руб. Ожидается, что эти самолеты будут предоставлены в лизинг «Аэрофлоту».

Также заключен твердый контракт на поставку холдингом «Вертолеты России» (входит в «Ростех») 86 вертолетов Ми-8 Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Сумма контакта оценивается в 44,5 млрд руб.

При этом ОАК и ГТЛК пока не заключили твердый контракт на поставку 8 SSJ-New, 10 легких самолетов «Байкал», а также 21 вертолета для дальневосточной авиакомпании «Аврора». В начале февраля «Известия» сообщали, что этот инвестпроект согласовали в правительстве, его стоимость оценивалась в 55 млрд руб.

Контракты заключены по поручению Владимира Путина, выданному по итогам совещания 11 января. Тогда господин Путин выступил с критикой в адрес вице-премьера и главы Минпромторга Дениса Мантуров из-за проблем с заключением контрактов на поставку самолетов. Владимир Путин отмечал, что у российских авиазаводов к тому моменту еще не было контрактов на 2023 год. Срок поручения истек 15 февраля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не валяй дурака, правительство».

Олеся Павленко