Глава «ЮТэйр» рассказал о проблемах вертолетной индустрии из-за принудительного ремонта Ми-8 и Ми-26

Гендиректор «ЮТэйр» Андрей Мартиросов заявил, что решение о продлении ресурса вертолета Ми-8 и Ми-26 при условии замены на них хвостовых балок приведет к снижению налета этих судов в 2,5–3 раза. Ранее холдинг «Вертолеты России» запретил продление сроков эксплуатации старых вертолетов этого типа. В парке компании «ЮТэйер» около 200 вертолетов, включая 158 из семейства Ми-8 и 7 — Ми-26Т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Сейчас идея "Вертолетов России" — это при достижении определенного налета семейства Ми-8 менять им хвостовые концевые балки. То есть "Вертолеты России" как считают? Если поставить вот такой заградительный барьер, то мы все бросим летать на старых вертолетах и побежим покупать новые. В частности, вертолет Ми-26, которые они нам продают за $40 млн или даже дороже»,— заявил господин Мартиросов на пленарной сессии форума HeliRussia-2023 (цитата по «Интерфаксу»).

Глава «ЮТэйр» считает, что себестоимость нового Ми-26 увеличится в 2–2,5 раза. По его словам, в дальнейшем операторы будут вынуждены поднять цены на свои услуги, тем самым компенсируя затраты на новые вертолеты. «Налет сократится сразу же в 2,5–3 раза. Вертолеты Ми-26 в год летали по России около 5 тыс. часов — сразу все упадет до 1,5–2 тыс. часов в год. То же самое произойдет и на Ми-8»,— добавил он.

В сентябре 2022 года стало известно, что холдинг «Вертолеты России» ввел запрет на продление сроков эксплуатации Ми-8Т и Ми-26Т. В результате в течение двух-трех лет списать могут более 1 тыс. вертолетов этого типа.

Холдинг «Вертолеты России» считает, что подобная мера позволит ускорить процесс обновления российской авиационной техники. Председатель правления Ассоциации вертолетной индустрии Михаил Казачков говорил, что запрет приведет к увеличению расходов федеральных и региональных госзакасчиков.

Лусине Баласян