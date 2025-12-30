Вертолет Ми-34М1 впервые испытали с российским двигателем

Легкий многоцелевой вертолет Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В совершил первый испытательный полет, сообщили в пресс-службе Минпромторга России. Это модернизированный вариант вертолета семейства Ми-34С, который получил новую силовую установку производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Двигатель ВК-650В — первый российский мотор для легких вертолетов взлетной массой до 4 т, рассказали в госкорпорации «Ростех». Он оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования и уже готов к серийному производству. Во время испытаний проверялись устойчивость, управляемость аппарата, а также нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов.

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Ми-34М1 отличается высокой маневренностью, простотой пилотирования и обслуживания. По его словам, благодаря легкости вертолет подходит для перевозки пассажиров, мониторинга, летного обучения и авиационного спорта. Господин Чемезов назвал Ми-34М1 большим событием для отечественного авиастроения.