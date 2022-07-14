Как лопастью рубанули

Решение России запретить компаниям в Чехии и Болгарии ремонтировать вертолеты семейства «Ми» вряд ли остановит поставки этой техники на Украину, считают опрошенные “Ъ” эксперты и участники рынка. Они отмечают, что наличие сертификата эксплуатанта не критично для военной техники, а большой парк Ми-8/17 в мире дает большие возможности для закупок запчастей в обход РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Россия прекратит действие разрешения на капитальный ремонт, обслуживание и поставки запчастей для вертолетов типа «Ми» для трех предприятий в Чехии и Болгарии, заявила 14 июля представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, это связано с намерениями ЕС и НАТО «осуществлять поставки военной техники киевскому режиму, а также организовать ее ремонт на промышленных мощностях стран Восточной Европы».

Как сообщили “Ъ” в «Рособоронэкспорте», после отзыва сертификации со стороны России чешское предприятие «Лом Прага» и болгарские компании «Терем — Летец» и «Авионамс» «ждут тяжелые времена».

«Они или закроются, или будут пытаться наладить "серые" каналы поставки запчастей из третьих стран»,— добавили там, воздержавшись от подробностей. В «Ростехе» “Ъ” пояснили, что на начало 2022 года в Европе эксплуатировалось порядка 400 вертолетов марки «Ми», с ними работали семь авиаремонтных предприятий. «Надо четко понимать, что машины, которые ремонтируются неуполномоченными организациями, фактически нелегально, находятся вне зоны ответственности производителя и являются источником риска»,— добавили там. В «Вертолетах России» не ответили на запрос “Ъ”.

Три техцентра в Чехии и Болгарии, говорит собеседник “Ъ” в отрасли, считаются крупнейшими в Европе. Другой источник добавил, что крупные центры есть в Литве (Helisota) и Словакии (Letecke opravovne Trencin a.s.).

Вертолеты Ми-17 (модификация Ми-8) российского производства на Украину поставляют США. Посольство РФ в США 8 июля назвало этот шаг нарушением положений сертификата конечного пользователя, требующего разрешения производителя на передачу. На 17 июня, по данным Пентагона, Украине были переданы 20 вертолетов Ми-17, приобретенных ранее для правительства Афганистана.

Точную численность вертолетов этого семейства на Украине установить сложно.

По данным Military balance, в 2021 году у украинской армии, ВВС и нацгвардии на вооружении состояло минимум 70 Ми-8/17. Но, по словам источников “Ъ”, с учетом гражданских версий и машин на хранении их количество может превышать несколько сотен.

По данным журнала Flight Global, которые приводил ТАСС, в мире на декабрь 2021 года в строю находилось около 3 тыс. боевых Ми-8/17, ставших вторыми по популярности (14% парка) после американского UH60 Blackhawk. В топ-10 также вошли Ми-24/35 (924 машины, 5%). С 1965 года СССР и Россия выпустили более 12 тыс. машин семейства «Ми».

По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, отзыв сертификатов не остановит поставки вертолетов на Украину и не создаст проблем с обслуживанием: «Украина использовала "Ми", имеет парк и пилотов, и отсутствие сертификата не может послужить препятствием для военных поставок». Обслуживание без гарантий производителя и авторского надзора, несущее в себе риски непредвиденных поломок, в большей степени создаст сложности для гражданских эксплуатантов, полагает он. Сложности у европейских компаний-эксплуатантов могут возникнуть с обслуживанием, в частности, авионики Ми-8/17, допускает он. С 2014 года поставки запчастей для «Ми» на Украину происходили по серым схемам, говорит господин Коротченко, и сейчас в стране вряд ли испытывают дефицит комплектующих.

Два собеседника “Ъ” в отрасли согласны, что несертифицированное обслуживание распространено в военной авиации и не представляет проблемы при наличии масштабного парка для каннибализации.

Если США сохранят намерение поставлять вертолеты «Ми» на Украину, то в течение трех месяцев им удастся найти и отремонтировать несколько десятков машин, предполагает главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Руслан Пухов. Он напомнил, что в 2010–2011 годах Россия завершила поставку Польше пяти новых Ми-17–1В «для участия в антитеррористической операции в Афганистане». Кроме того, значительная часть предложения приходится на гражданские версии «Ми», легко конвертируемые в военные. Большое количество техники, «потенциально готовой к продаже», по его словам, сосредоточено в странах Африки, Ближнего Востока, Латвии и Эстонии, Шри-Ланке. По данным ЦАСТ, за последние 20 лет Россия поставила вооруженным силам стран Ближнего Востока по меньшей мере 300 вертолетов Ми-8 / Ми-17, не считая поставок в Сирию, Йемен и страны Персидского залива, данные по которым отсутствуют.

Айгуль Абдуллина