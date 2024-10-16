«Витязь-Аэро» повержен

Прекращение деятельности вертолетного перевозчика «Витязь-Аэро» может привести к сбоям в сообщении между труднодоступными регионами Камчатки и негативно отразиться на туррынке, прогнозируют собеседники “Ъ”. Часть источников “Ъ” считает, что остановка компании должна была произойти после авиакатастрофы 2021 года. Но другие полагают, что претензии не носили системного характера, а закрытие компании объясняют переделом рынка перевозок в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Остановка работы компании «Витязь-Аэро» грозит нарушениями авиасообщения между регионами Камчатского края, если объем перевозок не будет оперативного замещен другим игроком, считают источники “Ъ” на рынке. Но точки зрения на эффективность замещения и причины происходящего у собеседников расходятся.

15 октября Минтранс объявил, что сертификаты «Витязь-Аэро» на перелеты и техобслуживание не подлежат восстановлению. Росавиация аннулировала их на фоне проверок после крушения в конце августа Ми-8 с 19 пассажирами и тремя членами экипажа. После предыдущей авиакатастрофы «Витязь-Аэро» в августе 2021 года аннулированные сертификаты восстановили к зиме 2022 года. Часть собеседников “Ъ” еще тогда выступала за остановку компании, но другие говорили, что претензии преувеличены и предвзяты (см. “Ъ” от 14 августа 2021 года).

Несколько вертолетов «Витязь-Аэро» планируется передать в аренду Камчатскому авиационному предприятию (КАП; входит в «Аврору»).

Связаться с экс-гендиректором «Витязь-Аэро» Виктором Сиротиным и главой «Авроры» Константином Сухоребриком оперативно не удалось.

В реестре сертификата эксплуатантов Росавиации «Витязь-Аэро» числилось 19 вертолетов Ми-8. Среди владельцев в отчете названы Игорь Редькин и сенатор от региона Валерий Пономарев, совладелец «Океанрыбфлота». С 2015 года компания занимается субсидированными перевозками по региону, а также авиаработами и транспортировкой рыбаков. По оценкам собеседников “Ъ”, «Витязь-Аэро» занимал до 90% всех вахтовых, грузовых и туристических вертолетных перевозок на Камчатке. Долю компании в пассажирском сегменте эксперты оценивают в 30%, долю КАП — в 70%.

В заключении отчета МАК по катастрофе «Витязь-Аэро» 2021 года причиной называется непринятие командиром воздушного судна (КВС) «своевременного решения о полете на запасной аэродром» в сложных метеоусловиях. Среди сопутствующих факторов были выявлены отсутствие у КВС достаточной подготовки к выполнению маневров по приборам, «психологические особенности личности», связанные в том числе «с чрезмерной склонностью к риску», и неспособность «извлечь требуемые уроки после схожего авиапроисшествия в прошлом». Отмечалась и недостаточная профилактическая работа перевозчика по итогам расследований прошлых авиасобытий.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, в интервью «РИА Новости» в сентябре 2021 года: «Перелет самолетом дешевле и надежнее, чем перелет вертолетами».

До 2021 года данные о претензиях Ространснадзора к «Витязь-Аэро» были доступны в СПАРК. В частности, речь шла о случаях нарушения труда и отдыха экипажей и недостатках в их подготовке. В связи с этим часть источников “Ъ” считают эти претензии достаточным основанием для приостановки полетов. Но, по мнению собеседников “Ъ”, регуляторы не уделяли проблеме должного внимания и компании удавалось избегать ответственности благодаря покровительству региональных властей.

Но другие источники “Ъ” считают, что нарушения не носили системного или критического характера. Подобные «чаще бюрократические» нарушения относятся к частым претензиям проверяющих, и на таком основании потребовалось бы «закрытие любой российской авиакомпании». Камчатка считается одним из самых сложных с точки зрения пилотирования регионов в стране из-за условий видимости в горах и частых так называемых выносов с быстрым и непрогнозируемым «набеганием облаков» при любой погоде, говорят собеседники “Ъ”. Потому, по их словам, аварийность полетов при интенсивной эксплуатации здесь всегда будет выше, чем в других регионах РФ. Концептуально, говорят источники “Ъ”, «Аврора» давно выступала за консолидацию субсидируемых пассажирских перевозок, и произошедшее они считают предлогом для «передела рынка».

Способность КАП справиться с оперативным замещением объемов вертолетных перевозок «Витязь-Аэро» в регионе вызывает вопросы у всех собеседников “Ъ”.

Анонсированная передача части парка в аренду пока не объяснима с юридической точки зрения, отмечают они: «мокрый лизинг» при отсутствии сертификата эксплуатанта невозможен. Кроме того, КАП получит тот же штат пилотов «и набор проблем», а сложности с безопасностью полетов в регионе носят общий характер, считают источники “Ъ”. Ан-26 КАП в июле 2021 года врезался в сопку в Палане, погибли 28 человек, но полеты КАП не приостанавливались, напоминают они.

Сложности для туррынка могут возникнуть при отсутствии вертолетных программ на Камчатке, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, в такие экскурсии отправляются 30–40% туристов. Стоимость полетов на рынке считают завышенными, связывая это в основном с ограниченным предложением, а многие туристы рассматривали услуги как недостаточно комфортные или безопасные, отмечает господин Ромашкин.

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова