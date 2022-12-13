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Коммерсантъ FM
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Иран и Россия могут запустить производство вертолетов и самолетов

Замглавы Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана Манучехр Мантеги заявил, что Иран и Россия обсуждают сотрудничество в сфере авиации. Страны могут реализовывать совместные проекты по производству самолетов, вертолетов и техобслуживания авиатранспорта.

«В рамках 11-го Иранского международного авиасалона обсуждается сотрудничество отраслей авиационной промышленности Ирана и России в области организации по техобслуживанию и ремонту коммерческих самолетов, производства Союзом авиапроизводителей России самолетов вместимостью от 100 до 150 человек, а также сотрудничество в области проектирования и производства самолетов на 70–100 человек и вертолетов Ка-226 в Иране»,— сказал Манучехр Мантеги, его слова приводит «РИА Новости».

11-й Иранский международный авиасалон проходит на острове Киш в Персидском заливе с 13 по 16 декабря.

7 декабря посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что Москва и Тегеран скоро подпишут долгосрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве. 29 августа Россия и Иран по линии МИДов обменялись проектами документа. По словам президента Ирана Эбрахима Раиси, «на повестке остается развитие транспортного коридора Север—Юг».

Страны Запада обвиняют Иран в поставках оружия, в том числе беспилотников, в Россию. МИД Ирана признавал, что страна поставляла беспилотники Москве «в небольшом количестве». Эти поставки якобы осуществили «за несколько месяцев» до ввода войск России на Украину.

О сотрудничестве России и Ирана — в материале «Ъ» «Иран и Россия попали друг за друга».

Олеся Павленко

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