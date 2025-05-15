«Байкал» не двигается с места

Судьба самолета «Байкал» снова оказалась под вопросом. Разработку замены «кукурузника» остановят, заявил 14 апреля полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В Минпромторге однако сообщили, что проект не сворачивают. Первый вице-премьер Денис Мантуров заключил, что «все окончательные точки поставлены», и девятиместный «Байкал» доделают. Даже если пока к нему нет двигателя. Госконтракт заключен с Уральским заводом гражданской авиации. Там также заверили, что идут по графику, и летный сертификат ожидают получить уже в 2026 году. Удастся ли это? И нужен ли новый «кукурузник»? Расскажет Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уральский завод гражданской авиации на фоне сообщений о приостановке проекта напомнил, что у него уже есть три опытных образца самолета «Байкал». Но без нужных двигателей. Проект турбовинтового ВК-800 разрабатывается с конца 1990-х. До сих пор не появлялось сообщений о том, что мотор дошел до летных тестов. Нет смысла реанимировать саму замену самолета класса «кукурузника» считает председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детенышев: «Старая советская разработка, он не очень конкурентоспособен. По конструктиву: перетяжеленный, нет двигателя.

Создать новый самолет можно буквально за полтора года, а можно взять существующий проект, который у нас тоже есть, и комплектующие есть, там нет ничего сверхсложного. Самый затруднительный момент — двигатель. Нужно будет повозиться, выполнить НИОКРы. Есть люди, которые умеют это делать. Но сегодня Минпромторг категорически отказывается выделять деньги, и все институты развития не способны профинансировать на реалистичных условиях».

Варианты, правда, с зарубежными двигателями и авионикой были готовы еще в 2019-м , когда Минпромторг только объявил конкурс на замену Ан-2. Ведомство выбрало победителем «Байкал Инжиниринг» — «дочку» Уральского завода гражданской авиации, чтобы та создала полностью российскую машину. Компания представила свой «Байкал» на Международном авиакосмическом салоне в 2021 году. Его презентовали с американскими мотором от General Electric и винтом Hartzell Propeller.

Но малые перевозчики сегодня не купят и серийный самолет со стабильно доступными комплектующими, говорит основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков: «У нас нет двигателя, у нас нет пропеллера, и никто их не делает, потому что эксплуатация приносит только убытки. Все они обусловлены именно неадекватным регулированием. Например, к авиакомпании, эксплуатирующей, как "Аэрофлот", 100 и более самолетов большого класса предъявляются такие же требования, как и к маленькой, которая хочет эксплуатировать три "кукурузника"».

Дальневосточная авиакомпания «Аврора» должна была получить первые пять «Байкалов» в этом году и еще пять в следующем. Однако Минпромторг в марте после очередных опасений в срыве проекта перенес сроки и выделил к 2027-му на разработку еще 10 млрд руб. Ответственное предприятие, впрочем, просило еще пять лет. В итоге придется продолжить пользоваться вертолетами, но летные часы у них гораздо дороже, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта Высшей школы экономики Андрей Крамаренко: «Ми-8МТВ берет в среднем 22 человека, плюс еще одну-две тонны груза.

То, что вышло из УЗГА, везло мало багажа и груза, девять пассажиров, а стоит примерно, как вертолет. Оказалось, что он требует не 300 метров полосы, а чуть ли не вдвое больше. Плюс если мы заменяем условные вертолеты или L-410 на "Байкалы", на то же самое количество пассажиров и груза нужно как минимум вдвое больше экипажей. А нельзя просто так пойти и взять еще 500 человек, которые умеют летать».

Изначально самолет «Байкал» стоил вовсе 455 млн руб. Однако в процессе разработки вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что цена сократилась в два раза. Это случилось после того, как Владимир Путин поручил ускорить его создание.

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Александра Абанькова