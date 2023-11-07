Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Росавиация: 1800 российских самолетов и вертолетов поставят к 2030 году

Авиакомпании получат 1800 российских самолетов и вертолетов к 2030 году

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство и отечественные авиакомпании до 2030 года ожидают поставку 1800 современных самолетов и вертолетов российского производства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Специалисты Росавиации уже работают над сертификацией нескольких новых типов авиатехники: это импортозамещенный Sukhoi Superjet, "Байкал" и другие виды»,— сообщил господин Ядров в ходе заседания комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по «Прайму»).

Также, по его словам, ведомство запланировало реконструкцию порядка 15 региональных аэропортов в рамках программы развития наземной инфраструктуры.

По данным Минпромторга России, на авиастроение и комплексную поддержку авиаотрасли в 2024–2026 годах из федерального бюджета будет потрачено в общей сложности 107,9 млрд руб.

Ранее «Ъ» сообщал, что поставки региональных отечественных самолетов Ил-114, которые с 2023 года должны были заменить устаревшие Ан-24, перенесены на конец 2025 года из-за остановки летных испытаний и сертификационных работ с двигателем после катастрофы в Кубинке в 2021 году. Источники «Ъ» в отрасли ожидали смещения сроков и по другим гражданским авиапроектам, в частности SJ-100.

Подробности — в материале «Ъ» «Ил-114 не полетит до 2025 года».

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...