Росавиация: 1800 российских самолетов и вертолетов поставят к 2030 году

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что ведомство и отечественные авиакомпании до 2030 года ожидают поставку 1800 современных самолетов и вертолетов российского производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Специалисты Росавиации уже работают над сертификацией нескольких новых типов авиатехники: это импортозамещенный Sukhoi Superjet, "Байкал" и другие виды»,— сообщил господин Ядров в ходе заседания комитета Совета федерации по экономической политике (цитата по «Прайму»).

Также, по его словам, ведомство запланировало реконструкцию порядка 15 региональных аэропортов в рамках программы развития наземной инфраструктуры.

По данным Минпромторга России, на авиастроение и комплексную поддержку авиаотрасли в 2024–2026 годах из федерального бюджета будет потрачено в общей сложности 107,9 млрд руб.

Ранее «Ъ» сообщал, что поставки региональных отечественных самолетов Ил-114, которые с 2023 года должны были заменить устаревшие Ан-24, перенесены на конец 2025 года из-за остановки летных испытаний и сертификационных работ с двигателем после катастрофы в Кубинке в 2021 году. Источники «Ъ» в отрасли ожидали смещения сроков и по другим гражданским авиапроектам, в частности SJ-100.

Подробности — в материале «Ъ» «Ил-114 не полетит до 2025 года».

Александр Кислов