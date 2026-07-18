В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге запретили сажать вертолеты
Вертолетам запретили взлетать и приземляться на площадке «Петропавловская крепость» на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Запрет вступит в силу 20 июля и будет действовать до конца 2026 года.
Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В документе указано, что запрет не распространяется на вертолеты, которые используют представители федеральной и городской власти, медицинские службы, а также воздушные суда, «используемые для обеспечения функций государства и решения задач в области обороны».
«Фонтанка» пишет, что в первоначальной версии постановления запрет предполагалось ввести с 22 июня.
Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других средств воздушного передвижения в Санкт-Петербурге вводился неоднократно, начиная с весны 2023 года. Первоначально он был связан с усилением мер по обеспечению безопасности во время массовых мероприятий, а также после инцидентов, подобных атаке беспилотников на Кремль. Подобные ограничения действовали, например, с мая по июль 2023 года, затем продлевались до конца сентября того же года и затронули не только дроны, но и, например, гидроциклы на определенных участках. Исключения также предоставлялись для государственных органов, организаций, выполняющих госзаказ, а также представителей СМИ и киноиндустрии при наличии соответствующих документов.
Введение этих запретов часто было обусловлено необходимостью усиления охраны правопорядка и общественной безопасности на фоне угроз атак беспилотников, о которых неоднократно сообщали губернатор и другие официальные лица. В январе 2024 года СМИ сообщали об атаке беспилотника, отраженной средствами ПВО в Санкт-Петербурге. Летом 2026 года губернатор Александр Беглов сообщал о масштабной атаке беспилотников на Санкт-Петербург, во время которой над городом работали средства ПВО и были возможны перебои в работе мобильного интернета, а аэропорт Пулково принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами. Также в апреле 2024 года власти Санкт-Петербурга разрабатывали проект постановления о запрете публикации фото и видео, связанных с последствиями атак БПЛА и работой ПВО.