В Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге запретили сажать вертолеты

Вертолетам запретили взлетать и приземляться на площадке «Петропавловская крепость» на Заячьем острове в Санкт-Петербурге. Запрет вступит в силу 20 июля и будет действовать до конца 2026 года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В документе указано, что запрет не распространяется на вертолеты, которые используют представители федеральной и городской власти, медицинские службы, а также воздушные суда, «используемые для обеспечения функций государства и решения задач в области обороны».

«Фонтанка» пишет, что в первоначальной версии постановления запрет предполагалось ввести с 22 июня.