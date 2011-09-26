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11:04
Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября
06:29
В систему быстрых платежей внедрят оплату по биометрии лица
10:32
Саудовский принц признал ответственность за убийство журналиста Хашокджи
03:26
Минюст США планирует начать расследование против Facebook
11:48
Новосибирская прокуратура признала незаконным правило «звонок для учителя»
11:39
СМИ: жалоба осведомителя о разговоре Трампа и Зеленского будет обнародована
11:18
Суррогатом на российских заправках оказались менее 9% топлива
10:57
Уголовное дело возбуждено после происшествия с самолетом в Барнауле
10:37
В Перми уволен директор управления капстроительства, свидетель по делу о хищении
10:36
Лавров назвал отказ Белоруссии разместить российскую базу неприятным эпизодом
10:26
Японцы профинансируют СПГ-терминалы НОВАТЭКа
10:19
Зеленский не приглашал Трампа в нормандский формат
09:55
Теннисисту Медведеву не мешает растущая популярность
09:43
Суд отменил приговор бывшему главе Еврейской автономной области
09:41
Прокуратура начала проверку после пожара в хостеле на территории Измайловского кремля
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Тема
(обновлено: 25.09.2019)
Деятельность Алексея Кудрина и КГИ
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Алексей Кудрин счастлив на работе
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53
«Менять нужно все: подходы, методы, принципы»
Алексей Кудрин объяснил необходимость перехода к стратегическому планированию Светлане Суховой
3
Пенсионная реформа останется фоном на предстоящих выборах
В КГИ отметили влияние социального недовольства на итоги голосования
Алексей Кудрин поговорит с активистами и чиновниками о счастье
Гражданский форум определился с главной темой
43
Граждане перестают надеяться на государство
В КГИ считают, что россияне готовы к переменам
2
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Алексей Кудрин оставляет руководство ЦСР
39
«У нас есть все ключи»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин — о том, ради каких планов он ее возглавил
Региональные кампании равняются на президентские выборы
Власти продляют время голосования и выносят его за город
13
Бедные регионы протестуют меньше
КГИ оценил напряженность в субъектах России
1
Алексей Кудрин обещает правительству больше контроля
Глава СП рассчитывает усилить ее влияние за счет публичности и цифровизации
5
На основании свободного голосования
Алексей Кудрин не получил конституционного большинства
Алексей Кудрин пошел на расширение
Он не намерен отказываться от своих НКО на посту главы Счетной палаты
2
Алексей Кудрин согласился на Счетную палату
Но продолжит работу в Комитете гражданских инициатив и Центре стратегических разработок
67
Проверка Счетной палатой
Алексея Кудрина выдвигают на ответственный пост
КГИ подвел процедурные итоги президентских выборов
Голосованию «по месту нахождения» рекомендована доработка
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Финансы
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия