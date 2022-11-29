Алексей Кудрин уйдет по Конституции

На пленарном заседании Совета федерации в среду Алексей Кудрин будет освобожден от должности главы Счетной палаты (СП). Сенаторы впервые примут отставку председателя контрольного органа, поскольку до реформы Конституции 2020 года назначение и увольнение главы СП входило в полномочия Госдумы. А вот с тем, как будет утверждаться преемник господина Кудрина, полной ясности пока нет. По прежнему закону думские фракции предлагали президенту не менее трех кандидатур на эту должность, из которых он выбирал одну и выносил на голосование. Но «отзеркалить» эту норму на верхнюю палату законодатели пока не успели, поэтому до принятия соответствующих поправок решать этот кадровый вопрос президенту придется единолично.
Алексей Кудрин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Утром 29 ноября Алексей Кудрин анонсировал отставку, о которой в СМИ и соцсетях говорили с конца прошлой недели. «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей,— написал он в своем Telegram-канале.— Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке». Сразу после этого Владимир Путин внес представление об освобождении Алексея Кудрина от должности в Совет федерации, где его оперативно рассмотрел и рекомендовал поддержать комитет по бюджету и финансам.
Официально господин Кудрин будет лишен полномочий на пленарном заседании Совета федерации 30 ноября.
Но для этого сенаторам сначала придется внести поправки в свой регламент, рассказал “Ъ” глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Они касаются как досрочного прекращения полномочий председателя СП, так и порядка рассмотрения представленной президентом кандидатуры для наделения полномочиями председателя СП»,— пояснил сенатор.
Согласно этим поправкам, после получения представления от главы государства профильный бюджетный комитет должен рассмотреть президентскую кандидатуру и подготовить свое заключение. Окончательное решение принимается в ходе тайного голосования на пленарном заседании, которое должно пройти в месячный срок после внесения представления. Отставка главы СП также рассматривается по представлению президента.
Напомним, согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции, Совфед и Госдума «обменялись» полномочиями по назначению и освобождению от должности председателя и заместителя председателя СП. Если раньше главу контрольного органа утверждала Госдума, а его заместителя — Совфед, то теперь все будет наоборот. При этом порядок этих назначений, детально описанный в федеральном законе «О Счетной палате», до сих пор не приведен в соответствие с обновленной Конституцией. В декабре 2021 года президент внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается сохранить прежний порядок назначения, просто поменяв местами в тексте две палаты. Согласно проекту, совет верхней палаты по предложениям комитетов направляет президенту не менее трех кандидатур на пост главы СП, из которых глава государства выбирает одну и выносит ее на утверждение сенаторов. Если же ни один кандидат президента не устроит, то он вправе предложить своего.
Однако этот законопроект прошел в Думе только первое чтение в конце мая. Поэтому, несмотря на подразумевающуюся новой редакцией «рокировку», сенаторы решили, что в данный момент назначить нового главу СП можно только по прямому представлению президента.
«Единственный законодательный акт, который регулирует назначение главы СП,— это Конституция. Когда поправки к закону "О Счетной палате" будут приняты, тогда мы и внесем корректировку в регламент»,— объяснил “Ъ” Вячеслав Тимченко.
По его словам, даже если Госдума примет законопроект в ускоренном режиме, «переходный» порядок назначения главы СП сохранится как минимум до следующего пленарного заседания Совфеда 14 декабря. Последняя в этом году «пленарка» верхней палаты запланирована на 23 декабря, но предложит ли к этому времени президент кандидатуру сменщика Алексея Кудрина, пока неизвестно. «Когда президент решит, мы будем работать по Конституции»,— резюмировал господин Тимченко.
Пока предлагаемый сенаторами вариант с единоличным внесением президентом кандидатуры нового главы СП выглядит наиболее вероятным, так как в Госдуме торопиться с принятием обновленного закона, похоже, не намерены. Председатель профильного комитета по контролю Олег Морозов сказал “Ъ”, что в повестке Думы на декабрь этого проекта нет. По его словам, документ еще продолжает обсуждаться, так как у «участников законодательного процесса» есть разные точки зрения по некоторым вопросам. Источник, близкий к руководству Думы, тоже говорит, что спешки с принятием этих поправок сейчас нет.
Сама правовая ситуация вокруг смены главы СП показывает, что отставка Алексея Кудрина не являлась плановой.
Маловероятно, что она как-либо связана с деятельностью самой палаты: пожалуй, единственным крупным ограничением, изменившим характер текущей работы СП, стало сокращение возможностей для развития международных связей, которым Алексей Кудрин придавал довольно большое значение. Напомним, с октября 2022 года обсуждалась возможность занятия господином Кудриным поста (предположительно, председателя совета директоров) в российской части «Яндекса» при разделении компании на российскую и международную части. Хотя такой пост в российском юрлице Алексей Кудрин имел возможность занять и не уходя в отставку. Поэтому о сложившейся ситуации сейчас можно судить лишь по заявлению самого господина Кудрина: причины его намерения покинуть госслужбу до конца 2022 года в нем прямо не указываются, но их очень несложно предположить.