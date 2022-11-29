Алексей Кудрин уйдет по Конституции

На пленарном заседании Совета федерации в среду Алексей Кудрин будет освобожден от должности главы Счетной палаты (СП). Сенаторы впервые примут отставку председателя контрольного органа, поскольку до реформы Конституции 2020 года назначение и увольнение главы СП входило в полномочия Госдумы. А вот с тем, как будет утверждаться преемник господина Кудрина, полной ясности пока нет. По прежнему закону думские фракции предлагали президенту не менее трех кандидатур на эту должность, из которых он выбирал одну и выносил на голосование. Но «отзеркалить» эту норму на верхнюю палату законодатели пока не успели, поэтому до принятия соответствующих поправок решать этот кадровый вопрос президенту придется единолично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кудрин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Алексей Кудрин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Утром 29 ноября Алексей Кудрин анонсировал отставку, о которой в СМИ и соцсетях говорили с конца прошлой недели. «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей,— написал он в своем Telegram-канале.— Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке». Сразу после этого Владимир Путин внес представление об освобождении Алексея Кудрина от должности в Совет федерации, где его оперативно рассмотрел и рекомендовал поддержать комитет по бюджету и финансам.

Официально господин Кудрин будет лишен полномочий на пленарном заседании Совета федерации 30 ноября.

Но для этого сенаторам сначала придется внести поправки в свой регламент, рассказал “Ъ” глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Они касаются как досрочного прекращения полномочий председателя СП, так и порядка рассмотрения представленной президентом кандидатуры для наделения полномочиями председателя СП»,— пояснил сенатор.

Согласно этим поправкам, после получения представления от главы государства профильный бюджетный комитет должен рассмотреть президентскую кандидатуру и подготовить свое заключение. Окончательное решение принимается в ходе тайного голосования на пленарном заседании, которое должно пройти в месячный срок после внесения представления. Отставка главы СП также рассматривается по представлению президента.

Напомним, согласно принятым в 2020 году поправкам к Конституции, Совфед и Госдума «обменялись» полномочиями по назначению и освобождению от должности председателя и заместителя председателя СП. Если раньше главу контрольного органа утверждала Госдума, а его заместителя — Совфед, то теперь все будет наоборот. При этом порядок этих назначений, детально описанный в федеральном законе «О Счетной палате», до сих пор не приведен в соответствие с обновленной Конституцией. В декабре 2021 года президент внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается сохранить прежний порядок назначения, просто поменяв местами в тексте две палаты. Согласно проекту, совет верхней палаты по предложениям комитетов направляет президенту не менее трех кандидатур на пост главы СП, из которых глава государства выбирает одну и выносит ее на утверждение сенаторов. Если же ни один кандидат президента не устроит, то он вправе предложить своего.

Однако этот законопроект прошел в Думе только первое чтение в конце мая. Поэтому, несмотря на подразумевающуюся новой редакцией «рокировку», сенаторы решили, что в данный момент назначить нового главу СП можно только по прямому представлению президента.

«Единственный законодательный акт, который регулирует назначение главы СП,— это Конституция. Когда поправки к закону "О Счетной палате" будут приняты, тогда мы и внесем корректировку в регламент»,— объяснил “Ъ” Вячеслав Тимченко.

По его словам, даже если Госдума примет законопроект в ускоренном режиме, «переходный» порядок назначения главы СП сохранится как минимум до следующего пленарного заседания Совфеда 14 декабря. Последняя в этом году «пленарка» верхней палаты запланирована на 23 декабря, но предложит ли к этому времени президент кандидатуру сменщика Алексея Кудрина, пока неизвестно. «Когда президент решит, мы будем работать по Конституции»,— резюмировал господин Тимченко.

Пока предлагаемый сенаторами вариант с единоличным внесением президентом кандидатуры нового главы СП выглядит наиболее вероятным, так как в Госдуме торопиться с принятием обновленного закона, похоже, не намерены. Председатель профильного комитета по контролю Олег Морозов сказал “Ъ”, что в повестке Думы на декабрь этого проекта нет. По его словам, документ еще продолжает обсуждаться, так как у «участников законодательного процесса» есть разные точки зрения по некоторым вопросам. Источник, близкий к руководству Думы, тоже говорит, что спешки с принятием этих поправок сейчас нет.

Сама правовая ситуация вокруг смены главы СП показывает, что отставка Алексея Кудрина не являлась плановой.

Маловероятно, что она как-либо связана с деятельностью самой палаты: пожалуй, единственным крупным ограничением, изменившим характер текущей работы СП, стало сокращение возможностей для развития международных связей, которым Алексей Кудрин придавал довольно большое значение. Напомним, с октября 2022 года обсуждалась возможность занятия господином Кудриным поста (предположительно, председателя совета директоров) в российской части «Яндекса» при разделении компании на российскую и международную части. Хотя такой пост в российском юрлице Алексей Кудрин имел возможность занять и не уходя в отставку. Поэтому о сложившейся ситуации сейчас можно судить лишь по заявлению самого господина Кудрина: причины его намерения покинуть госслужбу до конца 2022 года в нем прямо не указываются, но их очень несложно предположить.

Андрей Прах, Мария Макутина, Дмитрий Бутрин