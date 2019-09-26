Добрый молотец

25 сентября президент России Владимир Путин принял участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), на котором глава Счетной палаты России Алексей Кудрин стал президентом этой на первый взгляд влиятельной организации. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников бросает второй взгляд и третий.

Считалось, что в работе конгресса, который третий день работает в Манеже, принимают участие представители 168 стран. Правда, Алексей Кудрин днем поправил Владимира Путина: уже 169 стран. И ждут, похоже, 170-ю.

Впрочем, утром 25 сентября некоторые места в зале пустовали. Так, где-то десять мест в последнем ряду должны были занимать представители вьетнамского аудита, так вот ни одного представителя не было, хотя конгресс работал уже пару часов и даже перешел в стадию дискуссии между Сергеем Собяниным, Германом Грефом и Алексеем Кудриным о судьбах государства как такового.

Предпоследний ряд заняла делегация Соединенных Штатов Америки, которая, между прочим, появилась в полном составе. А могла бы и не появиться, если бы, например, у нее возникли проблемы с визами. Впрочем, визы были получены, видимо, задолго до того, как проблемы с визами возникли у членов российской делегации при поездке на Генеральную ассамблею ООН. А то бы и американских аудиторов не было бы сейчас в зале.

Тем временем Герман Греф объяснял, чем государства на планете отличаются друг от друга (это был все-таки его уровень).

А Сергей Собянин рассказывал, как надо работать в принципе. Разберем, он говорил, проблему управляемости на примере реагирования на обращения граждан. И приводил в пример прежнюю систему, когда люди писали жалобы, которые ходили из инстанции в инстанцию месяцы и годы.

При нем тут очевидно похорошело:

— В городе создана информационная система под названием «Наш город», когда гражданин в совершенно публичной сфере, в интернете одним кликом отправляет жалобу, которая проходит по всей вертикали вверх и обратно (замеченной ли хоть кем-то? — А. К.)! И получает результат в течение четырех дней! То есть он пробивает мгновенно все структуры управления городом!

— Если говорить о государственном управлении,— продолжал настаивать Герман Греф,— то новые технологии будут приводить к тому, что будет очень сильно дифференцирована разница между государствами. Единственное, чем отличаются государства друг от друга,— это эффективностью государственного управления!

То есть рано или поздно все перестает существовать, кроме него: размеры государства, количество граждан, ВВП… Неэффективное управление (хотя бы даже ракетами) превратит громадину в ослепшего циклопа. Или уже превратило.

Тут объявили перерыв на кофе-брейк. Но и так было понятно, что эффективность управления зависит от финансового контроля, которым все тут сейчас активно занимались (кроме членов вьетнамской делегации). Просто не дали человеку договорить. Или он забыл, чем хотел закончить. Или с чего начал.

Таким образом, все-таки выходило, что в зале, по идее, сидят грандиозные люди, а речь идет о мировой Счетной палате, собравшейся в московском Манеже, и кто ее будет контролировать, тот будет контролировать вообще, что ли, все что надо? Ну так получалось.

Оставалось сказать, что президентом INTOSAI на этом конгрессе должны были избрать Алексея Кудрина, главу Счетной палаты России.

Можно было сказать, что Алексей Кудрин долго к этому шел и что не мытьем, так катаньем… И что он, возглавив Счетную палату России, выжал из нее все возможное, чтобы стать в глазах международного сообщества тем, кем он уже давно стал по крайней мере в собственных глазах.

С другой стороны, можно было сказать, что Алексей Кудрин просто не отказался занять освободившуюся формальную должность, которую с облегчением покинул представитель ОАЭ и которая здравомыслящему человеку ничего не сулит, кроме красочного представительства на международных форумах вроде этого.

Мог ли Владимир Путин не приехать к Алексею Кудрину (будем это так называть, потому что это именно так и называется)? Да ни в коем случае.

Но ведь сам форум выглядел, впрочем, достойно. Он чем-то неуловимо напоминал чемпионат мира по WorldSkills, тоже очень важный для страны (потому что этот WorldSkills, как и Алексей Кудрин, нравится Владимиру Путину), или даже Универсиаду в Красноярске. Вроде на первый взгляд одни расходы, а с другой стороны, все участвуют, все приехали и вот сидят (кроме членов вьетнамской делегации, конечно).

Между тем к моменту появления в зале Владимира Путина все места оказались заняты. (И даже места членов вьетнамской делегации, так что и сами подоспевшие вьетнамцы не могли их занять, хотя это были их места — с микрофонами и кнопками для голосования: а ведь от этих кнопок теоретически могло зависеть, станет ли Алексей Кудрин их президентом. А на самом деле — нет, не могло.)

— Чтобы добиться действительно прорывных результатов, нужна постоянная обратная связь, объемное, объективное видение всей картины, где система изменений работает,— рассказывал российский президент,— а где, к сожалению, иногда, так же как и везде, во всем мире, дает и сбои (да можно было не извиняться.— А. К.). Выявляем, какие лучшие управленческие решения надо тиражировать, а где, напротив, сохраняются риски неэффективности, коррупции, стагнации!

И похоже, тиражируют прежде всего вторые.

— В этой связи,— продолжал российский президент,— хотел бы отметить большую, качественную работу ваших коллег из Счетной палаты России, их стремление ориентироваться на самые строгие стандарты принципиальности и непредвзятости при оценке эффективности бюджетных расходов и инвестиций, государственного управления в целом, готовность повышать прозрачность и доступность полученной информации для общества и для граждан!

Надо признать, что за кратчайшее время, буквально за несколько последних секунд, Счетная палата России начинала и правда выглядеть гораздо внушительней, чем раньше, и даже стала казаться неким глобальным инструментом (а то и институтом) развития. Я, да и все тут понимали: после этого форума Счетная палата никогда не будет прежней.

— Повторю: взвешенные, точные и реалистичные рекомендации Счетной палаты, в данном случае ваших коллег, Счетной палаты России, по корректировке, настройке текущей экономической, социальной политики, безусловно, востребованы. Об этом мы и договаривались с руководством Счетной палаты при начале работы в новом составе этого органа государственной власти. Знаю, что коллеги из правительства, регионов России также открыты для такого сотрудничества,— добавил президент России.

Это было, конечно, уже сообщение прежде всего для губернаторов: к Счетной палате следует относиться теперь иначе, чем раньше, если вы, конечно, не начали еще раньше относиться иначе.

— Показательным примером стало решение перевести работу вашего конгресса в безбумажный формат, когда все документы и рабочие материалы размещаются на сайте, в глобальной сети, становятся доступны не только для участников этого профессионального процесса, но и самому широкому кругу специалистов, экспертов, общественности! — добавил Владимир Путин.

И вот тут не следовало горячиться, ибо к вечеру 25 сентября на сайте появились новости, датированные лишь 23 сентября. А документы и рабочие материалы только еще мечтали хотя бы об этом.

Владимир Путин пожелал делегатам продуктивной работы и уехал. Но следовало отметить, что он все-таки был. А вслед за ним микрофон взял Сергей Рябухин из Совета федерации, который сообщил, что ему оказана честь зачитать послание конгрессу спикера Совета федерации Валентины Матвиенко.

Да, Валентина Матвиенко только что была переизбрана на пост спикера еще на пять лет, и это означает, что она переживет на этом посту действующего президента России.

Но достаточно ли этого для того, чтобы ничего странного не было в том, что Владимир Путин читает свою собственную речь вслух в Манеже, а Валентина Матвиенко передает послание устами Сергея Рябухина?

Вот Александр Жуков нашел ведь в себе силы прийти и высказаться от себя лично и от депутатов Госдумы. Он особо одобрил и без того одобренные недавно законопроекты (депутатами Госдумы, конечно), которые позволяют, по его словам, «проверить движение каждого рубля от начала и до конца», прежде всего в госкорпорациях (речь идет о том, что Счетная палата имеет право проверять теперь и их дочерние компании).

Сергей Собянин не скрывал своих отношений с Алексеем Кудриным:

— Знаю его очень давно… Он был, наверное, одним из самых критикуемых в нашей стране (когда был министром финансов.— А. К.)… Но была создана налоговая система, которая позволила нам выйти из мирового финансового кризиса в 2008 году практически без последствий! Мы много с ним об этом говорили…

Впрочем, что-то в работе аудиторов озадачивает и мэра Москвы:

— Как можно, например, оценить работу, связанную с информатизацией госуслуг? Конечно, ее можно оценить с точки зрения затрат, которые понесет государство… А можно посчитать огромное количество денег, сэкономленных нашими гражданами?! Как, например, можно посчитать вложения в транспортную инфраструктуру (да, для аудиторов это всегда был один из самых тяжких вопросов.— А. К.)?! Можно, конечно, посчитать количество денег, потраченное на рельсы, вагоны, дороги, автобусы… А можно посчитать количество времени, сэкономленное в поездках!.. Как можно оценить вложения в образование?!. Можно посчитать долю ВВП на образование… А можно посчитать качество этого образования на каждый вложенный рубль?!!

Учитывая частоту, с какой в словах Сергея Собянина появляется подлинный азарт, эту речь необходимо было признать просто пламенной. Правда, она, на мой взгляд, не имела никакого отношения ни к аудиту, ни к Алексею Кудрину. Но она точно имела отношение к Сергею Собянину.

Наконец слово и почему-то аукционный молоток, которым должен владеть президент INTOSAI, дали Алексею Кудрину, и он вроде бы буднично произнес:

— Уважаемые члены INTOSAI! Сегодня исторический день для нас!..

Еще бы! Ведь эту организацию возглавил Алексей Кудрин.