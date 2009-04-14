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Собянин ожидает сохранения масочного режима после весны
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Министр здравоохранения Алтая задержан по подозрению в коррупции
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Сорок правозащитных организаций призвали ООН осудить преследование Соболь
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10:26
Умерла композитор и певица Людмила Лядова
10:24
Путин поручил доложить о ситуации с зарплатами бюджетников к 20 апреля
10:00
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09:55
Российские власти могут ввести новые требования для развивающих 4G операторов
09:49
Во Владивостокском морском рыбном порту прошли обыски по делу о незаконном экспорте
09:42
В Москве зафиксирован температурный рекорд для 10 марта
09:23
Мошенники стали выманивать деньги по телефону под видом полицейских
08:59
Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба
08:39
Разработан законопроект о пределе стоимости техосмотра в России
08:28
Иностранные соцсети могут обязать выплачивать налог за рекламу у российских блогеров
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(обновлено: 09.03.2021)
Дело Михаила Меня
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Из-за истечения сроков давности никто по его делу сроков не получит
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Михаил Мень проболел все следствие
Следственные действия по делу о хищении 700 млн рублей завершены
1
Михаилу Меню напоминают о строительном прошлом
Застройщик требует проверить действия экс-чиновника при скандале с возведением ЖК в Крыму
30
Михаил Мень даже сесть не успеет
Его дело прекратят за сроком давности
Михаилу Меню определили условия
Какую меру пресечения суд избрал аудитору Счетной палаты
4
«Михаил Мень — опытный системный игрок, ему есть чем ответить»
Дмитрий Дризе — об обвинении аудитору Счетной палаты
13
Задержанного Михаила Меня вернут домой
СКР предъявил ему обвинение в растрате 700 млн рублей
3
«Де-факто — лес, по документам — пашня»
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень — об учетной катастрофе
Аудитор разберется с утилем
Михаил Мень возглавит «мусорную» госкомпанию
Денису Буцаеву указали путь отходов
Вместо него «мусорную» госкомпанию возглавит Михаил Мень
Михаил Мень ушел со стройки
Главой Минстроя стал Владимир Якушев
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«Если убрать возможность воровать, мошенники сами уйдут»
Глава Минстроя Михаил Мень о новом порядке оплаты услуг ЖКХ
«Решение о благоустройстве дворов должны принимать сами жители»
Михаил Мень — в интервью «Ъ FM»
«Пятиэтажки не будут расселять за счет федерального бюджета»
Михаил Мень — в интервью «Ъ FM»
3
«Единая Россия» провела ротацию
В высший совет партии вошли Вячеслав Володин и Михаил Мень
2
«Приток инвестиций в ЖКХ увеличился в десять раз»
Глава Минстроя Михаил Мень в интервью «Ъ FM»
2
"В регионах рост цен приведет к тому, что жилье будет не востребовано"
Глава Минстроя Михаил Мень о поддержке дольщиков и новых требованиях к застройщикам
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