Денису Буцаеву указали путь отходов

Гендиректор госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), курирующей «мусорную» реформу, Денис Буцаев досрочно отправлен в отставку. Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Место господина Буцаева займет бывший глава Минстроя Михаил Мень. Собеседники “Ъ” связывают уход Дениса Буцаева с недавней отставкой заместителя главы Минприроды Владимира Логинова и неудачной попыткой в рамках реформы расширенной ответственности производителя сделать РЭО распорядителем всех средств экосбора, против чего выступали Минфин, Минэкономики и ФАС.

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" Буцаева Дениса Петровича»,— говорится в правительственном распоряжении за подписью премьера Дмитрия Медведева, опубликованном сегодня.

Денис Буцаев был назначен на эту должность в феврале. Сама компания была создана указом президента месяцем ранее.

РЭО координирует работу всех региональных операторов в рамках «мусорной» реформы и имеет обширные полномочия. Компания организует финансирование проектов по обращению с отходами, предоставляет гарантии инвестпроектам.

Также РЭО сможет выступать участником концессионных соглашений и ГЧП, выкупать земельные участки для предприятий, приобретать и владеть имуществом и оборудованием для деятельности в области обращения с отходами. Кроме того, оператор сможет без ограничений приобретать доли в уставных капиталах организаций отрасли и проектных компаний, которые занимаются строительством предприятий.

Напомним, источники “Ъ” в Минприроды наиболее вероятным кандидатом на пост главы оператора называли бизнесмена Вадима Ишутина (см. “Ъ” от 15 января) — его кандидатуру, по данным “Ъ”, поддерживал аппарат вице-премьера Алексея Гордеева. Господин Ишутин известен по работе с профильным вице-премьером Алексеем Гордеевым (когда тот работал губернатором в Воронеже) и курировавшим отрасль обращения с отходами заместителем главы Минприроды Владимиром Логиновым. Негативно на шансах господина Ишутина занять должность могла сказаться активность силовиков в отношении его партнеров в Воронеже. После этого, по данным “Ъ”, господин Ишутин покинул Россию.

За назначение на пост главы РЭО господина Буцаева, по информации другого источника “Ъ” в Минприроды, в свою очередь, выступал сын генпрокурора Игорь Чайка (ему принадлежит ООО «Хартия», которое выбрано региональным оператором в ряде регионов).

В 1999 году Денис Буцаев окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина по специальности «юриспруденция». В начале своей карьеры, с 1999 по 2007 год, он занимал руководящие должности в юридических департаментах представительств крупных IT-компаний IBM и Hewlett Packard. В 2010–2013 годах работал управляющим партнером инвестиционной группы «Панорама» и гендиректором проектной компании ООО «ПЭТ Технолоджи» (дочерняя структура ОАО «Роснано»). Взаимодействовать с органами власти господин Буцаев начал еще в 2008 году, войдя в экспертный совет при председателе Совета федерации. В 2013 году, поработав в должности советника губернатора Московской области, он оставил бизнес и занял пост областного министра инвестиций и инноваций. В декабре 2018 года в связи с досрочным добровольным сложением с себя полномочий Денис Буцаев был освобожден от должности министра и зампреда правительства Московской области.

Собеседник “Ъ”, близкий к Минприроды, полагает, что отставка Дениса Буцаева связана с недавним уходом из природоохранного ведомства заместителя главы Владимира Логинова, который в том числе курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (см. “Ъ” от 6 ноября): «В регионах реформа буксует, население недовольно и у регоператоров проблемы. Не удивительно, что меняют всю команду».

Источник “Ъ” в правительстве говорит, что камнем преткновения могла стать реформа расширенной ответственности производителя (РОП).

Напомним, концепция РОП, подготовленная Минприроды совместно с РЭО, предполагает лишение компаний права заниматься самостоятельной утилизацией отходов товаров и упаковки на пять лет, вместо этого бизнес планирует платить расширенный утилизационный налог (см. “Ъ” от 22 октября). Администрирование его сборов возлагалось на ФНС, но распоряжаться средствами, как предполагалась в начальной версии, должен был РЭО через специально созданный фонд. Концепцию восприняли негативно не только участники рынка, она также не поддержана ни одним из заинтересованных ведомств (Минфин, Минэкономики, ФАС).

«Буцаев хотел сделать РЭО распорядителем всех средств, а это неправильно,— говорит собеседник “Ъ” в правительстве.— В этом случае мы бы потеряли все деньги и суть реформы».





Впрочем, в последней версии концепции (есть в распоряжении “Ъ”) РЭО больше не фигурирует оператором РОП.

В Минприроды отказались от комментариев до выхода распоряжения о назначении нового гендиректора. В РЭО также пока не комментируют отставку руководителя.

Источник “Ъ” в одной крупной компании по вывозу мусора считает, что господин Буцаев так и не разобрался в теме отходов: «Он понял какие-то банальные вещи, но глубже никогда не смотрел. На совещаниях с компаниями апеллировал к одним и тем же аргументам, а как дискуссия выходила за эти рамки, ничего уже не мог объяснить». Другой собеседник “Ъ” обращает внимание, что госкомпания, несмотря на то что работает уже почти год, так и не получила средств от Минфина, соответственно, регионы так и не получили через РЭО господдержку.

Экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как и предполагал “Ъ”, место гендиректора РЭО займет бывший глава Минстроя Михаил Мень. О назначении господина Меня объявил вице-премьер Алексей Гордеев. «Практика работы РЭО показала, что масштаб задач... требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями. Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу»,— заявил “Ъ” господин Гордеев.

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«Поставить Михаила Меня — это очень хорошая стратегия: он отвечал за ЖКХ, успел поработать губернатором Ивановской области,— говорит советник гендиректора "Стандарт Рециклинг Групп" Игорь Фрайнт.— У него достаточный опыт в ведении хозяйственной деятельности, а отходы — это именно такая деятельность в первую очередь, а инвестиции — только во вторую. А Буцаев до этого отвечал за инвестиции, отходы — просто не его отрасль». При этом господин Фрайнт считает, что Денис Буцаев смог создать структуру компании и сформировал «достойную команду»: «Он много времени посвятил командировкам в регионы — пытался выстроить диалог между региональными операторами и транспортными компаниями. С этим в некоторых регионах большие проблемы».

Анна Васильева