Михаила Меня накажут обвинением

Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении аудитора Счетной палаты Михаила Меня. По версии СКР, будучи губернатором Ивановской области, господин Мень, бывший первый зампред правительства области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин растратили на это крупное общество 700 млн руб., выделенные на развитие малого предпринимательства. В апреле по этому делу истекает срок давности, но обвиняемые и их адвокаты пока не решили, самим ходатайствовать о прекращении уголовного преследования фигурантов по нереабилитирующим их обстоятельствам или ждать соответствующего судебного решения. В любом случае никто из них реальный срок не получит.

Обвинение по уголовному делу утвердил заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД. Во вторник сотрудники Генпрокуратуры выдали адвокатам, вызванным в надзорное ведомство буквально накануне, копии обвинительных заключений. Впрочем, пока не решено, какой именно суд и когда рассмотрит уголовное дело.

Следует отметить, что господин Разинкин и его подчиненные изучали материалы, собранные СКР, не десять дней как обычно, а целый месяц.

«Мы полагали, что в Генпрокуратуре не станут в них вчитываться, быстро утвердив обвинение,— сказал “Ъ” адвокат господина Меня Мурад Мусаев.— Но в Генпрокуратуре отнеслись к этому вопросу ответственно, потратив все 30 дней, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом для сложных и с большим объемом (более 100 томов.— “Ъ”) дел».

«Ознакомление с материалами дела наши подзащитные завершили еще в конце января,— сообщила, в свою очередь, “Ъ” адвокат Анна Коткова, представляющая обвиняемого Конькова.— Но о том, что в прокуратуре серьезно отнеслись к их изучению, стало ясно по истечении десятидневного срока с момента поступления материалов в надзорное ведомство. А то, что прокуратура взяла для этого целый месяц, я и мой подзащитный узнали лишь во время продления срока содержания под домашним арестом, которое состоялось 25 февраля».

Содержание дома обвиняемым Конькову и Гришину продлили по просьбе следствия до 30 марта, до той же даты будет действовать запрет определенных действий, наложенный на Михаила Меня.

Срок же давности по уголовному делу истекает в 20-х числах апреля, однако защитники и обвиняемые еще не решили, сразу заявлять в суде ходатайство о прекращении дела по не реабилитирующим основаниям либо пройти весь процесс, надеясь на оправдание.

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«Вопрос о прекращении уголовного дела мы с Михаилом Александровичем (Менем.— “Ъ”) еще всерьез не обсуждали,— пояснил “Ъ” господин Мусаев.— Естественно, как человек невиновный, он хочет защищаться в суде. С другой стороны, разбирательство по уголовному делу в разных инстанциях может занять годы и отнять много сил. Да и вероятность оправдания в отечественных судах, мягко говоря, не очень высока». Другим адвокатам также еще предстоит обсудить вопрос о прекращении дела с подзащитными.

По данным СКР, преступление ивановскими чиновниками было совершено весной 2011 года, когда господин Мень (был губернатором Ивановской области с 2005 по 2013 год), вступив в сговор с «неустановленными» бенефициарами группы компаний ПРОДО, составил заявку в Минфин России о предоставлении области кредита в 1 млрд руб. под 2,2% годовых. Затем, считает следствие, он инициировал поправки к областному законодательству, предусматривавшие выделение из этой суммы 700 млн руб. Фонду поддержки малого предпринимательства, которым по совместительству руководил Павел Коньков. В свою очередь, Дмитрий Гришин и гендиректор входящей в группу ПРОДО компании «ПРОДО Менеджмент» Екатерина Семенова (уехала за границу и объявлена в розыск) оформили заявку на получение этих денег входящим в ГК ОАО «Ивановский бройлер», хотя оно не являлось малым предприятием. После получения кредита деньги были переведены другим предприятиям ГК. В областной бюджет 700 млн руб. были возвращены лишь после возбуждения уголовного дела. Михаила Меня задержали 18 ноября 2020 года, после того как Совет федерации удовлетворил просьбу генпрокурора Игоря Краснова о даче согласия на его привлечение к уголовной ответственности. Свою вину в растрате господин Мень, как и другие фигуранты, не признал. По итогам следствия и суда никто из них реальных сроков не получит.

Алексей Соковнин