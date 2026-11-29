Сергей Лавров назвал такие действия «полным безумием». «Президент России Путин неоднократно подчеркивал: мы никому не угрожаем, ни на кого нападать не собираемся. Но на прямую агрессию будем отвечать. И тогда война будет другой — очень короткой», — написал господин Лавров.