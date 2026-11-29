Лавров: Европа планирует конфликт с Россией
Министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для газеты «Ведомости» заявил, в Европе открыто прогнозируют и планируют вооруженный конфликт с Россией на горизонте 3–5 лет, закрепляют квалификацию РФ как «основной, прямой и долгосрочной угрозы».
Господин Лавров указал на учения «коалиции желающих» 9–22 ноября, решение Совета ЕС о размещении персонала миссии ЕС на Украине, заявление генсека НАТО Марка Рютте о необходимости готовить общество «к войне» и слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возвращении сильнейшей армии Европы.
Сергей Лавров назвал такие действия «полным безумием». «Президент России Путин неоднократно подчеркивал: мы никому не угрожаем, ни на кого нападать не собираемся. Но на прямую агрессию будем отвечать. И тогда война будет другой — очень короткой», — написал господин Лавров.