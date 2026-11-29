Как только об этом было объявлено, напомнил Сергей Лавров, «всполошившаяся Европа» бросилась отговаривать Дональда Трампа от его же инициативы. В результате, утверждает министр, летом 2026 года на саммите G7 в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры заявили, что «похоронили Анкоридж».