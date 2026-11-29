Лавров заявил о саботаже Европой договоренностей в Анкоридже
Министр иностранных дел Сергей Лавров в статье для газеты «Ведомости» написал, что российская сторона фиксирует саботаж достигнутых в Анкоридже договоренностей со стороны Европы. По словам министра, по итогам саммита Россия–США президент Владимир Путин принял предложения Вашингтона, содержавшие определенные компромиссы.
Как только об этом было объявлено, напомнил Сергей Лавров, «всполошившаяся Европа» бросилась отговаривать Дональда Трампа от его же инициативы. В результате, утверждает министр, летом 2026 года на саммите G7 в Эвиане и саммите НАТО в Анкаре президент Франции Эмманюэль Макрон и другие западные лидеры заявили, что «похоронили Анкоридж».
«И теперь, мол, Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины. Ценим усилия спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые, несмотря на выходки европейских столиц, стремятся помочь установлению мира», — написал Сергей Лавров.