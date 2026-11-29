Нарышкин допустил применение Россией ядерного оружия при «фатальной угрозе»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия ответственно относится к статусу ядерной державы, но если угроза станет фатальной, стране не остановится ни перед чем.
«В западных столицах хорошо знают, насколько ответственно руководство Российской Федерации относится к статусу ядерной державы. Но если угроза для нашей страны станет фатальной, мы не остановимся ни перед чем», — сказал Сергей Нарышкин в документальном фильме «Операция "Энормоз"» телеканала «РЕН ТВ».
Согласно указу президента об основах политики в области ядерного сдерживания, Россия может применить ядерное оружие в ответ на использование против нее оружия массового поражения или при критической угрозе суверенитету страны.
По итогам саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление, один из пунктов которого гласит, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».