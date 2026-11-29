«В западных столицах хорошо знают, насколько ответственно руководство Российской Федерации относится к статусу ядерной державы. Но если угроза для нашей страны станет фатальной, мы не остановимся ни перед чем», — сказал Сергей Нарышкин в документальном фильме «Операция "Энормоз"» телеканала «РЕН ТВ».