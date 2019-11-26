Аудитор разберется с утилем

Гендиректором госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), курирующей «мусорную» реформу, станет бывший глава Минстроя и аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень. Это вчера подтвердил вице-премьер Алексей Гордеев, объяснив, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, требует от руководителя «более качественной и публичной работы с людьми». Полномочия бывшего главы РЭО Дениса Буцаева были прекращены досрочно. Собеседники “Ъ” связывают уход господина Буцаева с недавней отставкой замглавы Минприроды Владимира Логинова и неудачной попыткой в рамках реформы расширенной ответственности производителя сделать РЭО распорядителем всех средств экосбора, против чего выступали Минфин, Минэкономики и ФАС.

Премьер Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия главы госкомпании РЭО Дениса Буцаева. Напомним, господин Буцаев был назначен на эту должность в феврале 2019 года, а сама компания создана указом президента месяцем ранее. Источники “Ъ” в Минприроды тогда наиболее вероятным кандидатом на пост главы оператора называли бизнесмена Вадима Ишутина (см. “Ъ” от 15 января) — его кандидатуру, по данным “Ъ”, поддерживал аппарат вице-премьера Алексея Гордеева. Господин Ишутин работал в Воронеже с губернатором, а теперь профильным вице-премьером Алексеем Гордеевым и курирующим отрасль обращения с отходами замглавы Минприроды Владимиром Логиновым. Негативно на шансах господина Ишутина занять должность могла сказаться активность силовиков в отношении его партнеров в Воронеже, после чего он покинул Россию.

За назначение господина Буцаева, по информации другого источника “Ъ” в Минприроды, в свою очередь выступал сын генпрокурора Игорь Чайка (ему принадлежит ООО «Хартия», которое выбрано региональным оператором в ряде регионов).

Собеседник “Ъ”, близкий к Минприроды, полагает, что отставка Дениса Буцаева связана с недавним уходом из природоохранного ведомства замминистра Владимира Логинова, который в том числе курировал реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (см. “Ъ” от 6 ноября). Источник “Ъ” в правительстве говорит, что камнем преткновения могла стать реформа расширенной ответственности производителя (РОП). Напомним, концепция РОП, подготовленная Минприроды совместно с РЭО, предполагает лишение компаний права заниматься самостоятельной утилизацией отходов товаров и упаковки на пять лет, вместо этого бизнес планирует платить расширенный утилизационный налог (см. “Ъ” от 22 октября). Администрирование его сборов возлагалось на ФНС, но распоряжаться средствами, как предполагалась в начальной версии, должен был РЭО через специально созданный фонд. Концепцию восприняли негативно не только участники рынка, она также не поддержана ни одним из заинтересованных ведомств (Минфин, Минэкономики, ФАС). «Денис Буцаев хотел сделать РЭО распорядителем всех средств, а это неправильно,— говорит собеседник “Ъ” в правительстве.— В этом случае мы бы потеряли все деньги и суть реформы». Впрочем, в последней версии концепции (есть в распоряжении “Ъ”) РЭО больше не фигурирует оператором РОП.

В Минприроды отказались от комментариев до выхода распоряжения о назначении нового гендиректора. Источник “Ъ” в крупной компании по вывозу мусора считает, что господин Буцаев так и не разобрался в теме отходов: «Он понял какие-то банальные вещи, но глубже никогда не смотрел. На совещаниях с компаниями апеллировал к одним и тем же аргументам, а когда дискуссия выходила за эти рамки, ничего уже не мог объяснить». Другой собеседник “Ъ” обращает внимание, что госкомпания, несмотря на то что работает уже почти год, так и не получила средств от Минфина, соответственно, регионы так и не получили через РЭО господдержку.

«Практика работы РЭО текущего года показала, что масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями»,— заявил курирующий отходы вице-премьер Алексей Гордеев, чьи слова приводит его пресс-служба, отметив, что правительство приняло решение укрепить руководство компании. «Правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня,— добавили в аппарате Алексея Гордеева.— В настоящее время идет процесс его оформления».

«Поставить Михаила Меня — это очень хорошая стратегия: он отвечал за ЖКХ, успел поработать губернатором Ивановской области,— говорит советник гендиректора "Стандарт Рециклинг Групп" Игорь Фрайнт.— У него достаточный опыт в ведении хозяйственной деятельности, а отходы — это именно такая деятельность в первую очередь, а инвестиции — только во вторую».

Анна Васильева