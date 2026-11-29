Трамп допустил использование Starlink армией Ирана для ударов по базам США
Президент США Дональд Трамп допустил, что вооруженные силы Ирана могли получить доступ к спутниковой сети Starlink для ударов по американским военным базам. О том, что иранские силы использовали Starlink для ударов по американским объектам на Ближнем Востоке, написала газета Washington Post со ссылкой на источники 28 ноября.
«Как вы прокомментируете сообщения о том, что Иран, возможно, получил доступ к Starlink в начале войны?» — спросил журналист президента после его возвращения из Флориды, где он отмечал День благодарения, в Вашингтон. «Вполне возможно, да. А у нас есть доступ ко всему, к чему есть доступ у кого бы то ни было», — ответил Дональд Трамп (трансляция велась в YouTube-канале DWS News).
Компания Илона Маска SpaceX, которая управляет Starlink, назвала публикацию Washington Post об использовании системы иранскими силами «заведомо ложной» и потребовала опровержения. В SpaceX сообщили, что не располагают ни внутренними данными, ни сведениями Пентагона о применении Starlink иранскими силами. «Мы сообщили Washington Post несколько недель назад, что их история ложна. Они безответственно опубликовали этот материал», — отмечается в заявлении компании.
Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что иранские военные использовали Starlink для поддержки операций против американских сил, включая командование и управление, а также применение ударных дронов. По данным газеты, глава SpaceX Илон Маск был в ярости, узнав о двух несанкционированных подключениях, которые его команда связала с иранскими действиями. Операции с использованием Starlink, как отмечала газета, иранские силы проводили в марте — в начале операции США и Израиля против Ирана.