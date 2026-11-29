Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что иранские военные использовали Starlink для поддержки операций против американских сил, включая командование и управление, а также применение ударных дронов. По данным газеты, глава SpaceX Илон Маск был в ярости, узнав о двух несанкционированных подключениях, которые его команда связала с иранскими действиями. Операции с использованием Starlink, как отмечала газета, иранские силы проводили в марте — в начале операции США и Израиля против Ирана.