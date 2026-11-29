Выборы по договоренности
Эксперты оценили стратегический смысл и тактические особенности думской кампании
Выборы в Госдуму-2026 не только продемонстрировали стабильность российской политической системы, но и очертили контуры ее возможной трансформации. К такому выводу пришли авторы доклада «Девятая Госдума: президентское сверхбольшинство и его перспективы» от компании «Минченко Консалтинг». Ключевым политтехнологическим инструментом на выборах остаются внутриэлитные договоренности, при этом большинство внутриэлитных групп сохранили или нарастили свое влияние в нижней палате, отмечают исследователи.
В стратегической логике властей минувший электоральный цикл должен был продемонстрировать внешним наблюдателям «высокий уровень политической устойчивости, стабильности политической системы и поддержки верховного главнокомандующего», говорится в преамбуле доклада. Решению этой задачи способствовали как «технологии определения правил игры», так и сама «обойма выбора» из десяти партий, находившихся в состоянии «внешнеполитического консенсуса».
Ключевой политтехнологией стали элитные договоренности. В системе согласований всякий успешный кандидат должен был собрать четыре «ключа»: партийное руководство, администрация президента, глава региона и «курирующий член или кандидат в члены Политбюро 2.0» (во властной модели «Минченко Консалтинг» так обозначены лидеры элитных групп). «Отсутствие любого из этих ключей потенциально блокирует шансы на попадание кандидата в Госдуму»,— подчеркивают авторы.
Согласно их выводам, решение о согласовании политика на избрание «принимается задолго до старта официальной кампании». Половина депутатов восьмого созыва, не избравшихся на новый срок, даже не пытались баллотироваться, отмечается в докладе, а одной из основных причин потери мандата для них стали невыстроенные или охладевшие отношения с главами регионов, которые эти парламентарии представляли.
Одной из особенностей кампании на этом фоне стала слабая связь между персональной публичностью и участием в распределении мандатов.
Ряд политиков, активно участвовавших в кампании, в Госдуму не прошли: среди них, например, коммунисты Николай Бондаренко, Михаил Матвеев и Сергей Обухов, Дмитрий Гусев и Михаил Делягин («Справедливая Россия»), Ксения Горячева («Новые люди»). В целом избрание депутатом Думы «редко сводится только к личной популярности, профессиональному опыту и качеству избирательной кампании», констатируют авторы: «Эти факторы важны, но сами по себе не гарантируют мандат». В частности, «заранее согласованы» были победители во всех 225 одномандатных округах.
По итогам голосования парламентский корпус обновился существенно (170 новичков), однако «преемственность нижней палаты как властного института» (спикер, структура комитетов и персональный состав руководства) сохранилась на «очень высоком уровне», отмечается в докладе. Большинству «членов Политбюро 2.0» также удалось «отстоять своих выдвиженцев на постах вице-спикеров и председателей комитетов», а некоторые из них («группы Ковальчуков, Сергея Кириенко, Сергея Собянина, Геннадия Тимченко, Сергея Чемезова и Ротенбергов») даже расширили свое представительство в Думе.
Средний возраст избранных депутатов превысил показатель прошлого созыва (54 года против 52), но в целом в палате вновь доминирует поколение 1963–1982 годов рождения (см. график). Наиболее многочисленной профессиональной группой оказались действующие выходцы из законодательной власти (25%), пятая часть пришла из бизнеса, еще 17% — из исполнительной власти (ряд таких переходов «можно отнести к форме вежливой зачистки значимой позиции», поясняют авторы), а более 12% до избрания были военными или иными силовиками. «Это является следствием того, что участие в СВО стало одним из ключевых вертикальных лифтов»,— отмечается в докладе. Сохранили значимость и президентские кадровые программы «Лидеры России» и «Время Героев» (см. “Ъ” от 18 ноября).
В целом итоги выборов в Думу «подтвердили устойчивость сложившейся в России партийной конфигурации», но одновременно и «обозначили контуры ее возможной трансформации», указывают авторы исследования.
По их оценке, переход к двухпартийной системе маловероятен, а наиболее вероятным сценарием остается «система одной доминирующей партии при сохранении нескольких нишевых проектов».
Так, «Единая Россия» сохраняет роль «безотказного инструмента президентской власти», КПРФ остается основной оппозиционной партией, а «Новые люди» закрепляются как «партия технологического прогресса с отчетливым социально-демографическим профилем». В то же время ЛДПР и «Справедливая Россия» (или одна из них) «рискуют не пережить следующие парламентские выборы», прогнозируют эксперты. Нельзя также исключать, что к новому электоральному циклу будет создан «принципиально новый партийный проект» (исключительно антиистеблишментный) с использованием «партий-консервов», уже имеющих парламентскую льготу. «Переименование и смена руководства — дело техники»,— подытоживают авторы доклада.