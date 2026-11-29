Ряд политиков, активно участвовавших в кампании, в Госдуму не прошли: среди них, например, коммунисты Николай Бондаренко, Михаил Матвеев и Сергей Обухов, Дмитрий Гусев и Михаил Делягин («Справедливая Россия»), Ксения Горячева («Новые люди»). В целом избрание депутатом Думы «редко сводится только к личной популярности, профессиональному опыту и качеству избирательной кампании», констатируют авторы: «Эти факторы важны, но сами по себе не гарантируют мандат». В частности, «заранее согласованы» были победители во всех 225 одномандатных округах.